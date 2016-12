Mord an russischem Botschafter Verwandte des türkischen Attentäters freigelassen

Drei Tage nach der Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die russische Führung dem Diplomaten die letzte Ehre erwiesen. Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Dmitrij Medwedew sprachen in Moskau der Witwe und dem Sohn von Karlow ihr Mitgefühl aus.

Die türkischen Sicherheitskräfte untersuchen weiter die Hintergründe der Tat. Die Behörden fahnden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu weiter nach 120 Menschen.

Die Familie des Angreifers ist indes wieder frei. Mutter, Vater, seine Schwestern und drei weitere Verwandte seien nach ihrer Aussage bei der Polizei aus dem Gewahrsam entlassen worden, meldet Anadolu. Sie waren nach der Tat festgenommen worden.

Der Attentäter Mevlüt Mert Altintas - ein 22 Jahre alter türkischer Bereitschaftspolizist - hatte Botschafter Karlow am Montagabend in einer Fotoausstellung in Ankara hinterrücks erschossen. Sicherheitskräfte töteten ihn kurz nach der Tat.

Kurz nach dem Anschlag entsandte Moskau russische Spezialisten, welche die türkischen Kollegen bei ihren Recherchen unterstützen sollen.

Nach Angaben des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan deuten alle Hinweise darauf hin, dass der getötete Attentäter der Gülen-Bewegung angehört hat. Erdogan macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen auch für den Putschversuch in der Türkei Mitte Juli verantwortlich.