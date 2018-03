Militäreinsatz im syrischen Afrin Türkei nennt Merkel-Kritik "inakzeptabel"

Die Türkei hat Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Militäroffensive in Nordsyrien als "bedauerlich" zurückgewiesen, sie würde auf Falschinformationen beruhen. Merkel hatte den türkischen Militäreinsatz am Mittwoch erstmals deutlich verurteilt: "Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen", sagte sie im Bundestag. "Auch das verurteilen wir auf das Schärfste."

Video: Merkel nennt Vorgehen der Türkei in Afrin "inakzeptabel"

Video DPA

Das türkische Außenministerium verwahrte sich nun gegen die Kritik Merkels. "Wir halten diese bedauerlichen Äußerungen der deutschen Kanzlerin Merkel (...) über die Operation Olivenzweig, die nichts mit der Realität zu tun haben und auf Fehlinformationen beruhen, für inakzeptabel." Es sei merkwürdig, dass "einige unserer Verbündeten die Lage mit den Augen von Terroristen betrachten", hieß es weiter in der Erklärung des Ministeriums. Sicherheit und Stabilität in der Region würden schnell wieder hergestellt, das Leben in der Region werde sich rasch normalisieren.

Maas warnt Türkei vor Verbleib in Afrin

Nach Merkel hatte auch Außenminister Heiko Maas das Vorgehen der Türkei in Afrin scharf kritisiert - und die Türkei vor einem Verbleib in der Kurdenstadt gewarnt. Wie Merkel nahm aber auch der SPD-Politiker in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag keine eindeutige völkerrechtliche Bewertung des Vorstoßes vor. Er sagte lediglich: "Was immer die Türkei unternimmt, muss sich völkerrechtlich im Rahmen des Erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegen - und hier haben wir gerade in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen schon erhebliche Zweifel."

Am Wochenende hatten türkische Einheiten zusammen mit verbündeten arabischen Milizen die Stadt Afrin in der gleichnamigen nordsyrischen Region eingenommen. Die Türkei zielt mit ihrer Offensive auf die Kurdenmiliz YPG, die sie als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK betrachtet, und droht mit einer dauerhaften Besatzung Afrins. Die Türkei argumentiert, der Angriff sei deshalb ein Akt der Selbstverteidigung.

Video: Türkische Armee besetzt Afrin

Video DPA

Helfer berichten von einer dramatischen humanitären Lage in Afrin. Auch in Deutschland gibt es massive Proteste gegen die türkische Offensive.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete unterdessen von einem Telefonat zwischen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Beide hätten dabei am Mittwoch "die Bedeutung des gemeinsamen Kampfes gegen den Terrorismus" betont.

