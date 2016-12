Spott im Netz Erdogans Ausflug nach Mittelerde

Das Bild ist keine Montage, sondern Realität: Vor der Haupttreppe im neuen türkischen Präsidentenpalast in Ankara stehen Recep Tayyip Erdogan und sein Gast, Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, schütteln sich die Hände und blicken ernst in die Kamera. Im Hintergrund, auf der Treppe, stehen 16 Schauspieler breitbeinig in historischen Uniformen und Rüstungen. Manche tragen Kettenhemden und schwere Helme, einige halten Speere.

Es handelt sich um militärische Kostüme aus jenen 16 Reichen, die nach offizieller Darstellung als Vorfahren der heutigen Türken gesehen werden, darunter das Reich der Hunnen, der Seldschuken und natürlich das Osmanische Reich. Sie sind der Stolz der Türken. Das Präsidentensiegel besteht entsprechend aus der Sonne, die für die Republik Türkei steht, sowie 16 Sternen für diese früheren Reiche.

Aber warum die seltsame Modenschau ausgerechnet beim Besuch von Abbas stattfinden musste, bleibt ein Rätsel. Als Abbas zuletzt im Juli 2014 in der Türkei war, posierten Dutzende türkische Künstler zusammen mit ihm und Erdogan für ein Foto. Schon damals wirkte Abbas ein wenig irritiert.

Auch wenn er den neuerlichen Fototermin über sich ergehen ließ - in den sozialen Medien bleiben die Reaktionen nicht aus, und die kommen, wie so oft in der Türkei, ziemlich humorvoll daher. Die Zeitung "Hürriyet Daily News" untertitelt das Foto mit den spitzen Worten: "Der neue Präsidentenpalast ist bereit, ausländische Würdenträger so zu verzaubern, wie Disneyland Kinder verzaubert." "Abbas im Wunderland", schreiben viele Twitter- und Facebook-Nutzer unter das Bild. Manche nennen es "osmanischen Zirkus", andere "türkischen Karneval".

Der Auftritt regt die Kreativität an, die sozialen Medien werden überflutet mit Fotos von Erdogan auf der Treppe seines Palastes. Mal sind die Akteure von "Herr der Ringe" vor ihm montiert, mal stehen Helden aus "Star Wars" hinter Erdogan. Ein weiteres Bild zeigt ihn mit Filmfiguren wie Hulk und Iron Man.

Auf einem Foto ist einer der Schauspieler in historischer Uniform markiert, dazu hat der Kolumnist Eren Erdem auf Twitter geschrieben: "Fuat Avni?" Gemeint ist damit ein bislang unbekannter Informant, der heikle Informationen aus dem Umfeld Erdogans per Twitter öffentlich macht.

Man darf gespannt sein, was Erdogans Berater sich für künftige Besucher aus dem Ausland einfallen lassen, um zu demonstrieren, wie faszinierend und stark die Türkei ist. "Ich bin mir nicht sicher, ob das furchtbarer Ernst ist oder sensationeller Humor", schreibt einer auf Facebook. "Ich befürchte aber, Erdogan meint das wirklich ernst."

