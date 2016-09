Türkei Mehr als 600 Kilogramm Sprengstoff auf Friedhof entdeckt

Die türkischen Behörden haben offenbar einen Anschlag auf einen Politiker der Regierungspartei AKP vereitelt. Auf einem Friedhof haben sie laut einem Medienbericht mehr als 600 Kilogramm Sprengstoff entdeckt. An mehreren Stellen seien insgesamt acht Gasflaschen, 1700 Meter Kabel, zwei 120-Kilo-Kanister mit 240 Kilogramm Ammoniumnitrat gefunden worden, was etwa 640 Kilogramm Sprengstoff entspreche, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan unter Berufung auf das Gouverneursamt. Der Friedhof liegt im Bezirk Bismil in der mehrheitlich kurdischen Region Diyarbakir.

Die Sprengmittel seien in der Nähe eines Familiengrabes des örtlichen AKP-Vizeparteichefs Mehdi Eker gefunden worden. Die mutmaßlichen Attentäter hätten offenbar ein "großes Massaker" geplant, sagte der Politiker. Es war zunächst unklar, wer den Sprengstoff dort versteckte.

Diyarbakir ist die größte Stadt im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes. Seit dem Zusammenbruch eines Waffenstillstands zwischen der kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem türkischen Staat vor einem Jahr gibt es fast täglich Gefechte und Anschläge. Zum Jahreswechsel hatten Sicherheitskräfte eine Großoffensive in der Südosttürkei gestartet. Es kam dabei zu schweren Zusammenstößen mit der Jugendorganisation der PKK (YDG-H).

Die türkische Regierung hatte Anfang September ein Förderpaket in Milliardenhöhe für den vom eskalierenden Kurdenkonflikt schwer betroffenen Osten und Südosten des Landes angekündigt. Zehn Milliarden Lira (umgerechnet drei Milliarden Euro) will sie in die Region investieren - in 80 neue Fabriken sowie 40.000 Arbeitsplätze sowie in Verkehr, Energie und Infrastruktur. Außerdem sollten neue Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen und Sportstadien entstehen.

In dem Familiengrab, in dessen Nähe nun der Sprengstoff gefunden wurde, sei die Mutter des AKP-Politikers bestattet. Mehdi Eker sagte dem Fernsehsender NTV, er werde dennoch diesen Sonntag, dem Vorabend des muslimischen Opferfestes Aid al-Adha, die Gräber seiner Angehörigen auf dem Friedhof besuchen.