Wahlen in der Türkei Opposition meldet Unregelmäßigkeiten

Ist es die Angst, dass der oppositionelle CHP-Kandidat Muharrem Ince dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Präsidenten- und Parlamentswahl gefährlich werden könnte? Bei der Abstimmung in der Türkei haben Wahlbeobachter erste Unregelmäßigkeiten gemeldet.

CHP-Sprecher Bülent Tezcan sagte, in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa sei versucht worden, Wahlbeobachter mit "Schlägen, Drohungen und Angriffen" von den Urnen fernzuhalten. Im Bezirk Suruc in Sanliurfa "laufen bewaffnete Personen ganz offen herum und bedrohen die Wahlatmosphäre".

Bei einer Pressekonferenz zeigte er ein Video, in dem ein Mann berichtet, dass es in einem Wahllokal mehr Stimmzettel in den Urnen gegeben habe, als bisher Wähler abgestimmt hätten. Zudem seien im Bezirk Eyyubiye in der Nacht hundert Stimmzettel für Erdogans Volksallianz in die Urnen gesteckt worden. "Wir wollen die Sicherheit der Wahlurnen sichern", sagte Tezcan. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Vorwürfe bislang nicht.

Unterstützer der AKP geben in #Suruç offen & gemeinsam ihre Stimmen ab. Offener Verstoß gegen Prinzipien der geheimen und individuellen Wahl. #TürkeiWahl2018 pic.twitter.com/o7VvpzivCS — Ismail Küpeli (@ismail_kupeli) 24. Juni 2018

Die regierungskritische Wahlbeobachter-Plattform dokuz8haber wiederum teilte mit, in Sanliurfa gebe es Berichte, wonach Männer für ihre Frauen abgestimmt hätten und ein Wähler verprügelt worden sei. Sanliurfa ist eine Hochburg der Regierungspartei AKP. In manchen Regionen dort ist aber die pro-kurdische HDP dominant.

Video: Knappes Ergebnis erwartet

Video Getty Images

Erdogan geht bei den Wahlen von einer hohen Wahlbeteiligung aus. "Die Beteiligung sieht gut aus", sagte der Vorsitzende der islamisch-konservativen AKP nach Abgabe seiner Stimme im Istanbuler Stadtteil Üsküdar auf der asiatischen Seite der Metropole. Umfragen zufolge geht Erdogan als Favorit in die Präsidentenwahl. Eine absolute Mehrheit in der ersten Wahlrunde gilt aber als fraglich. Dann müsste Erdogan am 8. Juli gegen den Zweitplatzierten in eine Stichwahl.

OSZE aus Sicherheitsgründen nicht vor Ort

CHP-Präsidentschaftskandidat Muharrem Ince wollte nach seiner Stimmabgabe im westtürkischen Yalova zur Wahlkommission nach Ankara reisen. Seine Anhänger rief er dazu auf: "Bleibt ihr bei den Wahlurnen!" Umfragen sahen Ince auf dem zweiten Rang, gefolgt von Meral Aksener von der national-konservativen Iyi-Partei und Selahattin Demirtas von der pro-kurdischen HDP. Demirtas sitzt seit November 2016 wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Insgesamt gibt es sechs Kandidaten.

Der Präsident und die Herausforderer Recep Tayyip Erdogan, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP):

Seine Anhänger verehren ihn wie einen Messias, seine Gegner verachten ihn als Despoten. Doch beide Lager sind sich einig, dass Recep Tayyip Erdogan die prägende Figur in der jüngeren, türkischen Geschichte ist. Erdogan regiert die Türkei seit 15 Jahren, länger als jeder andere Politiker. Die Wahlen am Sonntag könnten seine Alleinherrschaft zementieren. Für Erdogan war Politik immer ein Kampf: Er hat als Sohn eines strenggläubigen Seemanns aus Anatolien die laizistische Elite, die sogenannten Kemalisten, niedergerungen. Kurz darauf wendete er sich gegen die Sekte des Islamistenpredigers Fethullah Gülen, die ihm bei seinem Aufstieg an die Spitze des Staats einst behilflich gewesen ist. Die Auseinandersetzung zwischen Erdogan und Gülen gipfelte in dem Putschversuch vom 15. Juli 2016, für den die Regierung Gefolgsleute des Predigers im Militär verantwortlich macht. Erdogan, 64 Jahre alt, steht auf dem Zenit seiner Macht, doch er ist besessen von dem Gedanken, sie zu verlieren. Er fühlt sich verkannt und vertraut praktisch nur noch seiner Familie, was zu Verwerfungen innerhalb der Regierung führt. Erdogan muss damit rechnen, im Falle einer Wahlniederlage von seinen Gegnern angeklagt und ins Gefängnis gesperrt zu werden. Für ihn geht es am 24. Juni um seine politische Existenz. Selahattin Demirtas, Demokratische Partei der Völker (HDP):

Seit mehr als eineinhalb Jahren sitzt Selahattin Demirtas in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Regierung wirft ihm Terrorhilfe vor. Demirtas, 45, darf außer seinen Anwälten und seiner Familie keinen Besuch empfangen, Kontakt zu anderen Häftlingen ist ihm verboten.

Trotzdem ist der Menschenrechtsanwalt Demirtas, der Erdogan bei den Parlamentswahlen 2015 an den Rand einer Niederlage brachte, in der türkischen Öffentlichkeit nach wie vor so präsent wie kaum ein anderer Politiker.

Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag tritt er gegen Erdogan an - aus dem Gefängnis heraus. In einem Interview, das der SPIEGEL Anfang Juni schriftlich mit Demirtas führte, erklärte dieser, wie er mit der Situation fertig wird: "Wenn es dir gelingt, die Mauern in deinem Kopf einzureißen, dann bist du kein Gefangener mehr, dann bist du frei." Muharrem Ince, Republikanische Volkspartei (CHP):

Als Präsident Erdogan im April Neuwahlen für den 24. Juni ausrief, glaubten die meisten Menschen in der Türkei, das Ergebnis schon zu kennen. Erdogan, so die allgemeine Annahme, würde mit großem Abstand gewinnen. Seither aber ist Erstaunliches passiert: Erdogans Vorsprung schrumpft, die Opposition ist im Aufwind. Und das liegt vor allem an Muharrem Ince, dem Kandidaten der Sozialdemokraten.

Ince, 54 Jahre alt, ein Physiklehrer aus der Marmararegion, sitzt seit 2002 im Parlament. Seinen bisherigen Karrierehöhepunkt erlebt er jedoch erst jetzt: Ince hat eine fulminante Kampagne hingelegt und bringt Erdogan damit ernsthaft in Bedrängnis. Egal was die Regierung unternimmt, der CHP-Kandidat hat, so scheint es, einen Konter parat. Anhänger der Opposition vergleichen ihn bereits mit Bülent Ecevit, dem letzten Politiker, der für die CHP eine Wahl gewann - vor fast einem halben Jahrhundert. Meral Aksener, IYI-Partei:

Ihre Anhänger rufen sie "Wölfin": Meral Aksener, 61, gilt als durchsetzungsstark und kompromisslos wie sonst nur Erdogan. Vergangenen Herbst hat Aksener, die in den Neunzigerjahren schon einmal Innenministerin war, die nationalistische IYI-Partei gegründet, um Erdogan als Präsident abzulösen.

Das türkische Parteiensystem war in den vergangenen Jahren statisch: Die Sozialdemokraten und die linke, prokurdische HDP kamen zusammen höchstens auf ein Drittel der Stimmen, der Rest wählte mehrheitlich Erdogans islamisch-nationalistische AKP. Ein Machtwechsel war daher stets ausgeschlossen. Mit Aksener erwächst Erdogan nun erstmals ernsthafte Konkurrenz im rechten Lager. Temel Karamollaoglu, Partei der Glückseligkeit (Saadet):

Für Erdogan muss sich die Kandidatur Karamollaoglus wie Verrat anfühlen: Der Chef der Saadet Partei entstammt derselben islamistischen Bewegung wie der Präsident selbst. Karamollaoglu hat sich mit Erdogan weniger aus Gründen der Religion überworfen, sondern wegen dessen Regierungsstil. Er hält den Präsidenten für autoritär und korrupt. Die Gegnerschaft zu Erdogan hat zu einem ungewöhnlichen Ergebnis geführt: Die Islamisten von Saadet haben sich mit den Sozialdemokraten (CHP) und den Nationalisten (IYI) zu einer Wahlallianz zusammengeschlossen. Zwar sehen Umfragen Saadet gerade einmal bei zwe Prozent. Es könnten jedoch genau die Stimmen sein, die am Ende den Ausschlag zugunsten der Opposition geben. Dogu Perincek, Vaterlandspartei (Vatan):

Er leugnet den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich und warnt vor einer Verschwörung durch die USA: Dogu Perincek, 76, nimmt sich selbst furchtbar ernst; sein Problem ist, dass das in der Türkei sonst kaum jemand tut. Demoskopen sehen seine Partei Vatan am Rande der Messbarkeitsschwelle. Für Perincek dürfte es am Sonntag weniger darum gehen zu gewinnen. Er wollte mit seiner Präsidentschaftskandidatur wohl vor allem mal wieder auf sich aufmerksam machen.

Der Vorsitzende der türkischen Wahlkommissionen (YSK), Sadi Güven, sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, dass es in Suruc Meldungen über sicherheitsrelevante Vorfälle gebe. Die YSK sei aktiv geworden. Die Vorsitzende der Wahlbeobachtermission des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE, Audrey Glover, sagte, ihre internationalen Wahlbeobachter könnten aus Sicherheitsgründen nicht nach Sanliurfa. Die Provinz liegt an der Grenze zu Syrien.

Anadolu berichtete auch, im kurdischen Südosten seien rechtliche Schritte gegen zehn Ausländer eingeleitet worden, darunter drei Deutsche, die sich als OSZE-Beobachter ausgegeben hätten, aber nicht die nötige Akkreditierung gehabt hätten.

CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu sagte nach seiner Stimmabgabe in Ankara, es gebe Probleme im Südosten der Türkei. Er erinnerte alle Beamte daran, dass sie für den Staat arbeiteten und sich nicht dem Druck einer Partei beugen dürften: "Jeder Schatten auf der Wahl ist ein Schlag gegen unsere Demokratie." Dokuz8haber berichtete auch über Vorfälle in anderen Provinzen, etwa im südosttürkischen Diyarbakir.

Opposition warnt vor "Ein-Mann-Herrschaft"

Erdogan unterstrich die Bedeutung der Wahlen, mit denen die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems abgeschlossen wird. "Im Moment durchlebt die Türkei mit dieser Wahl regelrecht eine demokratische Revolution." Die Wahllokale sind noch bis 17 Uhr (Ortszeit) geöffnet. Mit Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet.

Durch die Einführung des Präsidialsystems wird der neue Präsident Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft. Die Opposition warnt vor einer "Ein-Mann-Herrschaft" und will zum parlamentarischen System zurückkehren. Dafür wäre allerdings eine erneute Verfassungsänderung notwendig.

Video: "Erdogan könnte zum ersten Mal in Bedrängnis kommen"

Video SPIEGEL ONLINE

Knapp 60 Millionen Türken sind wahlberechtigt. Mehr als drei Millionen davon leben im Ausland, wo die Abstimmung bis zum vergangenen Dienstag möglich war. Auslandstürken können aber auch am Sonntag noch an Grenzübergängen, Häfen und Flughäfen der Türkei wählen.