Protestmarsch gegen Erdogan "Unser Kampf beginnt jetzt erst"

Die Opposition in der Türkei ist beflügelt: Zehntausende nahmen an einem Marsch von Ankara nach Istanbul teil, zur Abschlusskundgebung werden am Sonntag eine Million Teilnehmer erwartet. Ihre Botschaft an Präsident Erdogan ist selbstbewusst.

AFP CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu (Mitte)