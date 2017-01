Türkei Parlament stimmt für Debatte über Verfassungsreform

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt seinem Ziel einer Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei - und damit noch mehr Macht für ihn selbst - immer näher. Das Parlament in Ankara stimmte in der Nacht zu Dienstag für eine Annahme der Debatte über die geplante Reform, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Demnach sprachen sich 338 von anwesenden 480 Abgeordneten dafür aus. Mindestens 330 Ja-Stimmen waren für die Eröffnung der Diskussion nötig. Das Vorhaben der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, die über 316 Sitze im Parlament verfügt, erhielt damit Unterstützung aus Reihen der Opposition. Im nächsten Schritt wird über jeden der 18 Artikel in der Reform einzeln beraten und abgestimmt. Die Beratungen werden den Angaben zufolge rund zwei Wochen dauern, danach kommt es zu einer finalen Abstimmung über das Gesamtpaket.

Die Verfassungsreform ist hochumstritten, weil sie dem Staatspräsidenten deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli, unterstützt das Vorhaben, in der Partei regt sich aber auch Widerstand dagegen. Die beiden anderen Oppositionsparteien - die Mitte-Links-Partei CHP und die pro-kurdische HDP - laufen Sturm gegen die Reform. Sie befürchten eine "Diktatur" in der Türkei.

Sollte das Parlament für die Verfassungsänderung stimmen, kann das Volk befragt werden. Die Regierung rechnet mit einem Referendum im Frühjahr.