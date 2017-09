Streit mit der Türkei Peter Altmaier bezeichnet Reisewarnung als "schlechten Witz"

Seit Monaten befinden sich die deutsch-türkischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt. Am Samstag veröffentlichte Ankara eine Reisewarnung für Deutschland - und erntet dafür parteiübergreifend Kritik aus Berlin.

"Reisewarnung der Türkei gegen Deutschland ist ein schlechter Witz!", twitterte Kanzleramtschef Peter Altmaier - und legte im selben Tweet noch nach: "Grundlose Haft für viele Deutsche ist Unrecht! Nazivergleiche verletzen unsere Ehre!", schrieb der CDU-Politiker. Bisher hat sich die Bundesregierung noch nicht offiziell dazu geäußert.

Reisewarnung der Türkei gegen D ist ein schlechter Witz!Grundlose Haft für viele Deutsche ist Unrecht!Nazivergleiche verletzen unsere Ehre! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) September 10, 2017

In der "Reisewarnung" mahnt das türkische Außenministerium in Deutschland lebende Türken und türkische Bürger, die nach Deutschland wollen, zur "Vorsicht". Das Ministerium rät dazu, "sich nicht auf politische Debatten einzulassen" und "sich von Wahlkampfveranstaltungen politischer Parteien und Plätzen fernzuhalten".

Cem Özdemir wirft Erdogan Propaganda vor

Dabei handelt es sich augenscheinlich um eine Reaktion der Türkei auf die Bundesregierung, die Mitte Juli die Reisehinweise für die Türkei verschärft hatte.

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan "Propaganda" vor. Özdemir sagte, Erdogans Verhalten sei "eines Präsidenten unwürdig". "Er will den Spaltpilz nach Deutschland tragen, das dürfen wir nicht zulassen", fügte der Grünen-Vorsitzende hinzu. "Ich rufe unsere deutsch-türkischen Mitmenschen auf: Fallt nicht auf die Erdogan-Propaganda herein."

Zuvor hatte sich bereits SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kritisch zu der Reisewarnung geäußert: "Die Regierung in Ankara verliert das Maß. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland dürfen sich nicht so entwickeln, wie das offensichtlich systematisch in Ankara vorangetrieben wird", sagte Schulz. Wenn es so weitergehe, müsse man im Klartext sagen: "Deutschland ist kein Land, das jede Demütigung aus der Türkei akzeptieren kann."