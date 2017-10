Peter Steudtner vor Gericht in Istanbul "Habe nie im Leben eine terroristische Organisation unterstützt"

Der in der Türkei inhaftierte deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner hat vor Gericht die Terrorwürfe gegen ihn zurückwiesen. "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt", sagte er vor dem Istanbuler Gericht.

Steudtner und neun seiner ebenfalls angeklagten Kollegen wird "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Dafür drohen ihnen bis zu zehn Jahre Haft. Gleichzeitig läuft ein Verfahren gegen Taner Kilic, den Vorsitzenden von Amnesty International in der Türkei. Ihm wird "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" vorgeworfen, darauf stehen sogar bis zu 15 Jahre Haft. Beim Prozess in Istanbul war Kilic aus Izmir zugeschaltet.

Steudtner verteidigte sich auf Englisch, eine Übersetzerin übersetzte die Aussagen ins Türkische. Seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei in den vergangenen 20 Jahren stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen.

Sein Fokus habe zudem auf afrikanischen Ländern gelegen. Er habe in den vergangenen fünf Jahren in Mosambik, Angola, Kenia, Palästina, Nepal und Burma gearbeitet. "Ich habe mich nie auf türkische Organisationen konzentriert oder mit ihnen gearbeitet", sagte er.

Lange Haftstrafe droht

Steudtner bedankte sich zudem beim Gericht, dass er die Möglichkeit dazu habe, sich zu verteidigen. Er betonte seine Bereitschaft zur Mitarbeit bei dem juristischen Prozess, wie er es bisher getan habe. Unterdessen erwartet der Deutsche Richterbund allerdings kein faires Gerichtsverfahren.

Zu den Angeklagten gehören neben Steudtner unter anderem der schwedische IT-Spezialist Ali Gharavi, die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser, und der Vorsitzende der Organisation in der Türkei, Taner Kilic. Am 5. Juli war Steudtner bei einem Workshop für Menschenrechtler in Istanbul festgenommen worden. Seit dem 18. Juli sitzt er in Untersuchungshaft.

Vor dem Gerichtsgebäude, in dem nun der Prozess gestartet ist, demonstrierten zahlreiche Menschen für die Freilassung der Aktivisten: Viele türkische Menschenrechtsaktivisten nahmen als Beobachter an dem Prozess teil, der Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Auch der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen und sein französischer Kollege Bertrand Buchwalter waren anwesend.