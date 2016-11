Türkei Polizei nimmt Chefs der prokurdischen HDP fest

Selahattin Demirtas berichtete selbst von seiner Festnahme: Sicherheitskräfte seien vor seinem Haus in Diyarbakir, schrieb er am Donnerstagabend bei Twitter, sie würden ihn in Gewahrsam nehmen. Demirtas ist neben Figen Yüksekdag Co-Vorsitzender der prokurdischen Partei HDP - auch sie wurde am Donnerstagabend festgenommen.

Die staatliche Agentur Anadolu meldete, Demirtas und Yüksekdag seien im Rahmen einer "anti-terroristischen Operation" abgeführt worden. Neben den beiden Parteichefs seien zudem 13 weitere HDP-Mitglieder in Polizeigewahrsam, berichteten Anwälte der Partei laut der Nachrichtenagentur Reuters. Andere Quellen berichten von neun zusätzlichen Festnahmen.

Via Twitter und Periscope verbreitete die HDP mehrere Videos, die Polizeieinsätze in den Häusern von Yüksekdag und Demirtas sowie in der Parteizentrale zeigen sollen.

Die beiden Parteichefs gehören zu zahlreichen HDP-Abgeordneten im türkischen Parlament, deren Immunität im vergangenen Mai auf Betreiben des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgehoben worden war. Er hält die HDP für das Sprachrohr der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Parlament (mehr zur Beziehung zwischen Kurden und türkischer Regierung lesen Sie hier). Demirtas gilt als einer der wichtigsten Rivalen Erdogans.

AP HDP-Chefs Yüksekdag (l.) und Demirtas (M.), 2015

Gegen Demirtas und Yüksekdag liefen bereits seit längerem Ermittlungsverfahren wegen "Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation". In der vergangenen Woche hatte ein türkisches Gericht Yüksekdag bereits mit einem Ausreiseverbot belegt. Zudem hatte die türkische Regierung in mehr als zwei Dutzend kurdischen Gemeinden die Bürgermeister durch Zwangsverwalter ersetzt.