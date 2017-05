Türkei Polizei nimmt Onlinechef von "Cumhuriyet" fest

Die türkische Regierung geht offenbar weiter hart gegen die Medien vor: Wie die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" mitteilte, hat die Polizei den Onlinechef Ouz Güven festgenommen. Der Journalist hatte die Nachricht zuvor auch selbst getwittert.

Gözaltına alınıyorum — oğuz güven (@oguzguven_) 12. Mai 2017

Nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei hatte die Regierung mehrfach Journalisten in Gewahrsam genommen - darunter auch viele "Cumhuriyet"-Mitarbeiter.

Die Zeitung ist eine der ältesten der Türkei und zählt zu den entschiedensten Kritikern des islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Der frühere "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar wurde vergangenes Jahr wegen eines Berichts über geheime Waffenlieferungen des türkischen Geheimdiensts an islamistische Rebellen in Syrien zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.

Die türkische Staatsanwaltschaft bezichtigte "Cumhuriyet", seit 2013 unter der Kontrolle des Predigers Fethullah Gülen zu stehen. Dieser wird von Erdogan für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht.

Fast 60 Festnahmen in Istanbul

Bei einem Einsatz gegen die Börse in Istanbul sind 57 Menschen festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, ebenfalls im Zusammenhang mit dem Putschversuch zu stehen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, fanden die Verhaftungen am frühen Freitagmorgen in sechs verschiedenen Provinzen statt. Insgesamt wurden demnach mehr als hundert Haftbefehle ausgestellt, die Razzien dauerten am Morgen weiter an.

Die türkische Zeitung "Habertürk" berichtete, dass die früheren Mitarbeiter der Börse verdächtigt werden, den verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst ByLock genutzt zu haben. Der wurde laut Regierung eigens für die Gülen-Anhänger entwickelt. Sie sollen zudem Transaktionen für die Bank Asya ausgeführt haben, die einst zur Gülen-Bewegung gehörte und 2015 von der Regierung unter Zwangsverwaltung gestellt worden war.