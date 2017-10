Türkei Prozess gegen Menschenrechtler Steudtner beginnt am 25. Oktober

Zusammen mit zehn weiteren Menschenrechtlern wird dem Deutschen Peter Steudtner vom 25. Oktober an in der Türkei wegen Terrorverdachts der Prozess gemacht. Das Gericht habe die Anklageschrift der Istanbuler Staatsanwaltschaft angenommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Anklagebehörde will Steudtner bis zu 15 Jahre lang einsperren.

Türkische Polizisten hatten Steudtner und seine Kollegen Anfang Juli während eines Menschenrechtsseminars auf der Insel Büyükada wegen Terrorverdachts festgenommen und damit einen diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und der Türkei ausgelöst.

Laut Staatsanwaltschaft unterstützten die Festgenommenen die Organisation des Predigers Fethullah Gülen (FETÖ), die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die linksextreme DHKP-C gleichzeitig. So soll unter anderem Steudtner versucht haben, einen Umsturz herbeizuführen. Die Anklage stützt sich auf einen anonymen Zeugen.

Auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu muss sich vor einem türkischen Gericht verantworten. Sie wies beim Prozessauftakt alle Vorwürfe zurück. "Ich fordere meine Freilassung und meinen Freispruch", sagte die 32-jährige Tolu am ersten Verhandlungstag in Silivri bei Istanbul. "Ich habe keine der genannten Straftaten begangen und habe keine Verbindung zu illegalen Organisationen."