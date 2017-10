Türkei Lebenslange Haftstrafen für 40 Putschisten

In der Türkei sind 40 Angeklagte zu bis zu viermal lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihnen wird ein Mordkomplott gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan während des Putschversuchs vor mehr als einem Jahr vorgeworfen. Die meisten der Verurteilten seien Soldaten, berichtete der Staatssender TRT.

Der Prozess hatte im Februar begonnen. Die meisten Beschuldigten sollen zu einer Militäreinheit gehört haben, die in der Nacht des Umsturzversuches vom 15. Juli 2016 das Hotel in Marmaris an der Ägäis angegriffen hatte, in dem Erdogan mit seiner Familie Urlaub machte. Erdogan und seine Angehörigen waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Hotel. Zwei Polizisten wurden bei dem Angriff getötet.

Unter den Verurteilten war auch der frühere Brigadegeneral Gökhan Sönmezates, der laut türkischen Medien das Kommando angeführt haben soll. Mehrere weitere Angeklagte erhielten kürzere Haftstrafen, darunter Erdogans früherer Adjutant Ali Yazici, der zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Ein früherer Offizier wurde freigesprochen.

Angeklagte bestreiten Chance auf faires Verfahren

Einige der Angeklagten kritisierten, sie hätten keinen fairen Prozess erhalten, weil das Gericht unter politischem Druck gestanden habe. "Seit meiner Festnahme am 16. Juli auf dem Luftwaffenstützpunkt wurde ich wie ein Verbrecher behandelt", sagte ein früherer Leutnant. Nach dem Putsch veröffentlichte Bilder zeigten einige mutmaßliche Teilnehmer, darunter ranghohe Offiziere, in Unterhosen, mit gefesselten Händen und Blutergüssen im Gesicht. Ein anderer Angeklagter sagte, es habe nie die Chance auf ein faires Verfahren gegeben.

Für eine Kontroverse sorgte ein Angeklagter, als er mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Hero" (Held) ins Tribunal kam. Um ähnliche Vorfälle zu verhindern, ordnete Erdogan daraufhin an, dass Angeklagte in Terrorprozessen in einer einheitlichen Häftlingsuniform erscheinen müssen. Bisher wurde dies allerdings nicht umgesetzt.

Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Verfahren gegen Gülen selbst und gegen zwei weitere Angeklagte wurden vom Hauptverfahren abgetrennt. Derzeit läuft in der Türkei eine ganze Reihe von Prozessen gegen mutmaßliche Putschbeteiligte. In den meisten Verfahren stehen die Urteile noch aus.