Nach den US-Sanktionen gegen mehrere türkische Minister ergreift die Türkei Gegenmaßnahmen: Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat angeordnet, mögliche Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei einzufrieren. Das gab er in einer Fernsehansprache in Ankara bekannt.

Hintergrund des Streits zwischen den beiden Nato-Partnern ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei, dessen Freilassung Washington verlangt. Die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung in diesem Streitfall, sagte Erdogan nun, seien unter strategischen Partnern nicht angemessen - sondern respektlos gegenüber der Türkei.

Zuvor hatte sich die Krise im amerikanisch-türkischen Verhältnis bereits über Monate hinweg angebahnt: Beide Länder stritten über die Strategie im Syrienkrieg, über die Hintergründe des Putschversuchs in der Türkei, über den Ankauf russischer Raketen durch die Türkei.

Droht nun eine Wirtschaftskrise?

Die US-Sanktionen, auf die Erdogan nun reagiert, folgen dem Global Magnitsky Act 2016, der es der Regierung von Präsident Donald Trump erlaubt, Individuen oder Unternehmen weltweit ins Visier zu nehmen. Bislang richten sich die Strafmaßnahmen nur gegen den türkischen Justiz- und gegen den Innenminister; die Amerikaner können sie jedoch jederzeit ausweiten (mehr darüber erfahren Sie hier).

Die Sanktionen treffen die türkische Wirtschaft schon jetzt hart, da das Land mehr als andere Staaten auf Kapital aus dem Ausland angewiesen. Sollten Investoren an Vertrauen verlieren, droht dem Land nicht nur eine Währungs- sondern eine umfassende Wirtschaftskrise.