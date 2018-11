Festnahmen in der Türkei "Die deutsche Schweigediplomatie geht nicht auf"

Asena Günal wusste, dass sie mit ihrer Arbeit ein Risiko eingeht: "In der Türkei unter Erdogan ist niemand mehr sicher", sagte die Istanbuler Kulturmanagerin in einem Gespräch mit dem SPIEGEL im Oktober. "Unsere Stiftung kann jederzeit von der Polizei gestürmt, ich selbst meiner Freiheit beraubt werden."

Nun ist es genau so gekommen. Am Freitag nahmen türkische Polizisten Günal und zwölf weitere Kulturschaffende und Akademiker vorübergehend fest. Sie sollen sich, so behaupten die Behörden, gemeinsam mit Osman Kavala, dem Vorsitzenden der Kulturstiftung Anadolu Kültür, gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan verschworen haben. Mittlerweile kamen elf von ihnen, darunter Günal, wieder frei. Das Verfahren geht aber weiter, und sie dürfen das Land nicht verlassen.

Osman Kavala, 61 Jahre alt, ist der wichtigste Förderer der türkischen Zivilgesellschaft. Es gibt kaum ein Istanbuler Kunst- und Kulturprojekt, an dem er nicht beteiligt ist. Erdogan sieht in dem Millionär hingegen einen Terrorhelfer. Er ließ ihn vor einem Jahr verhaften. Seither befindet sich Kavala im Hochsicherheitstrakt in Silvri (bei Istanbul) in Einzelhaft.

"Brutale Attacke auf die Zivilgesellschaft"

Die Staatsanwaltschaft hat bis heute keine Anklageschrift gegen Kavala vorgelegt. Sie findet offenbar nichts, was sie ihm vorwerfen kann. Stattdessen nimmt sie nun sein Umfeld ins Visier: Bei den Betroffenen der Razzia vom Freitag handelt es sich um einige der renommiertesten türkischen Intellektuellen - darunter die Filmemacherin Cigdem Mater und der Istanbuler Juraprofessor Turgut Tarhanli. Sie alle waren mit Kavala bekannt oder haben, wie Asena Günal, mit ihm bei "Anadolu Kültür" zusammengearbeitet.

In einem Statement der Polizei heißt es, die Beschuldigten hätten gemeinsam mit Kavala die Demonstrationen im Istanbuler Gezi-Park 2013 mitorganisiert. Sie hätten Aktivisten aus dem Ausland eingeflogen, um die Türkei zu destabilisieren. Erdogan deutet die weitgehend friedlichen Gezi-Proteste von 2013 seit längerer Zeit zu einem Putschversuch um. Seine Behörden schließen sich dieser Geschichtsklitterung nun offensichtlich an.

Die Repressionen gegen Andersdenkende erreichen mit den Festnahmen vom Freitag eine neue Dimension. Kati Piri, Türkei-Berichterstatterin des Europaparlaments spricht von einer "brutalen Attacke auf die türkische Zivilgesellschaft". Thorbjorn Jagland, der Generalsekretär des Europarats, kündigte an, das Thema gegenüber der Regierung in Ankara umgehend anzusprechen.

Özdemir: Sanktionen "die Sprache, die Ankara versteht"

Die Operation stößt selbst innerhalb der Regierungspartei AKP auf Kritik. "Wenn wir nicht zu Gerechtigkeit stehen, (...) haben unsere Werte keine Bedeutung", schrieb der Parlamentarier Mustafa Yeneroglu auf Twitter.

Erdogan hatte sich zuletzt bemüht, den Eindruck zu erwecken, in der Türkei sei seit dem Ende des Ausnahmezustand im Sommer, wieder Normalität eingekehrt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zelebrierte bei seinem Besuch in Ankara im Oktober geradezu die Partnerschaft zur türkischen Regierung.

Der Fall Kavala zeigt, dass sich am Zustand der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei wenig gebessert hat. Die Lernkurve der Bundesregierung im Umgang mit Erdogan gehe gegen null, kritisiert Grünen-Außenpolitiker Cem Özdemir gegenüber dem SPIEGEL. Berlin ermutige den türkischen Präsidenten geradezu, seine autoritäre Politik fortzusetzen. "Die deutsche Schweigediplomatie geht in der Türkei nicht mehr auf."

Özdemir fordert die Große Koalition zu einem härteren Kurs gegenüber der türkischen Regierung auf. Als der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel nach der Verhaftung des Berliner Menschenrechtlers Peter Steudtner im Sommer 2017 eine Deckelung der Hermes-Bürgschaften ankündigte, habe Erdogan innerhalb von 24 Stunden reagiert. "Das ist die Sprache, die Ankara versteht", sagt Özdemir. "Erdogan und seine Anhänger halten unsere Demokratie für schwach. Wir sollten ihm zeigen, dass Deutschland eine wehrhafte Demokratie ist."