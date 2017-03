Volksabstimmung über EU-Mitgliedschaft Erdogans nächste Provokation

Vor zehn Jahren, im Februar 2007, trafen sich in der Residenz des deutschen Generalkonsuls in Istanbul deutsche und türkische Politiker und Intellektuelle, um über ein Projekt zu sprechen, das nach Ansicht der Teilnehmer damals kurz vor der Vollendung stand: der EU-Beitritt der Türkei.

Ahmet Davutoglu, 2007 außenpolitischer Chefberater des türkischen Premiers Recep Tayyip Erdogan, pries sein Land in dem sogenannten "Bergedorfer Gesprächskreis" der Körber-Stiftung als "Friedensstifter": "Die EU ist ein Motor der Umwandlungsprozesse in der Türkei und zusammen könnten EU und Türkei ein Motor für die Transformation der gesamten Region werden", sagte er. "Politiker in Europa sollten die Kraft aufbringen, ihrer Wählerschaft zu erläutern, dass die Türkei kein Ballast, sondern ein Aktivposten wäre, mit dem sich den Herausforderungen im Nahen Osten begegnen ließe", forderte Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker.

Im Frühjahr 2017 ist von der Einigkeit von damals nichts mehr übrig. Deutschland, die Niederlande und andere EU-Staaten haben Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker verboten. Erdogan, inzwischen Präsident, beschimpft die Europäer seit Wochen als "Faschisten", "Terrorunterstützer", "Rassisten". Am Samstag schließlich kündigte er an, die Bürger nach dem Verfassungsreferendum am 16. April möglicherweise in einer zweiten Befragung über die EU-Beitrittsgespräche abstimmen zu lassen.

Einen Abbruch der Gespräche kann niemand wollen

Noch vor wenigen Jahren unterstützten drei von vier Türken eine mögliche EU-Mitgliedschaft ihres Landes. Inzwischen sind die Zahlen genau umgekehrt. EU-Gegner in der Türkei würden eine Volksabstimmung derzeit mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Die Folgen würden schwerer wiegen, als das europäische wie türkische Politiker wahrhaben wollen.

Zwar treten die Verhandlungen zwischen Ankara und Brüssel seit Jahren auf der Stelle. Auf beiden Seiten glaubt kaum noch jemand daran, dass die Türkei auf absehbarer Zeit EU-Mitglied wird. Trotzdem würde ein Abbruch der Beitrittsgespräche die Abkehr der Türkei von Europa zementieren.

Zur europäisch-türkischen Entfremdung haben beide Parteien beigetragen. Präsident Erdogan hat sein Land in den vergangenen Jahren in eine Autokratie verwandelt. Er hat die staatlichen Institutionen ausgehöhlt, einen Krieg gegen die Kurden entfesselt, die Pressefreiheit abgeschafft. Für die Türkei unter Erdogan ist in Europa kein Platz.

Plötzlich war die Türkei wieder interessant

Doch auch die EU-Staaten haben die Türkei hingehalten, vertröstet, brüskiert. Zu einer Zeit, da sich das Land öffnete und nach Europa strebte, haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy darauf bestanden, dass für die Türkei allenfalls eine "privilegierte Partnerschaft" in Frage käme. Die Europäer haben sich erst in der Flüchtlingskrise wieder an das Land erinnert.

Die EU steht auch deshalb in der Pflicht, nun umso mehr für die Demokratie in der Türkei zu tun. Populistische Parolen reichen nicht. Die türkische Regierung sei vor allem bei Wirtschaftsfragen zu beeindrucken, glaubt der türkische Oppositionspolitiker Dengir Mir Mehmet Firat.

Die Wirtschaftspolitik könnte der gesuchte Hebel sein

Erdogan ist durch die Wirtschaftskrise in seinem Land mehr denn je auf den Handel mit Europa angewiesen. Die türkische Regierung ist verzweifelt darum bemüht, Geld aufzutreiben. Finanzminister Mehmet Simsek sprach deshalb gerade erst bei seinem deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble vor.

Merkel sollte der Türkei zu verstehen geben, dass mit Hilfsgeldern aus Deutschland nicht zu rechnen ist, solange die Demokratie in dem Land nicht wieder halbwegs hergestellt ist. Auch in den Verhandlungen über eine Vertiefung der Zollunion hat die EU einen Hebel: Sie kann türkischen Unternehmen den Export von Waren und Dienstleistungen nach Europa erleichtern und im Gegenzug von der Regierung Zugeständnisse bei Menschenrechten einfordern.

Vor allem aber sollten die Europäer der türkischen Zivilgesellschaft Angebote machen - etwa bei der Visavergabe. Die EU hat in den vergangenen Jahren die Visumspflicht für Serben, Mexikaner, ja selbst für Bürger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgehoben. Sie hat auch ein Interesse daran, dass Türken als Touristen den Kontinent bereisen, Verwandte treffen, an Konferenzen teilnehmen. Eine Lockerung des Visaregimes würde den Menschen in der Türkei die Botschaft vermitteln: Wir mögen uneins mit eurer Regierung sein, aber ihr seid uns willkommen.