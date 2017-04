Nach Sieg bei Verfassungsreferendum Erdogan tritt wieder in AKP ein

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will am kommenden Dienstag wieder Mitglied der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP werden. Das kündigte er am Samstag in Istanbul an.

Es wird erwartet, dass ihn ein Sonderparteitag am 21. Mai wieder zum Vorsitzenden der 2001 von ihm mitbegründeten Partei wählt. Bislang durfte der Staatspräsident keiner Partei angehören. Es ist eine erste praktische Folge der umstrittenen Verfassungsänderungen, der die Türken bei der Volksabstimmung Mitte April mit knapper Mehrheit zugestimmt hatten.

Erdogan erhob außerdem erneut Vorwürfe gegen die Opposition, die die Rechtmäßigkeit des Referendums anzweifelt, mit ihrem Einspruch bei der Wahlkommission aber ebenso gescheitert war wie mit einer Beschwerde vor dem obersten Verwaltungsgericht. Erdogan sagte, die Opposition habe sich auf die Seite der "Nazi-Überbleibsel in Europa" geschlagen. Als solche hatte der türkische Präsident niederländische Regierungsmitglieder aus Verärgerung über unterbundene Wahlkampfauftritte türkischer Minister in den Niederlanden beschimpft.

Tusk will mit Erdogan über EU-Beziehungen sprechen

EU-Ratspräsident Donald Tusk will nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel beim Nato-Gipfel am 25. Mai mit Erdogan über die künftigen Beziehungen zur EU sprechen. Merkel sagte in Brüssel, sie begrüße das sehr. Zumal Tusk zugesagt habe, die EU-Regierungen vorher zu konsultieren. Ansonsten habe die Türkei aber keine Rolle auf dem Brexit-Sondergipfel der EU-27 gespielt.

Hintergrund ist die Frage, ob die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden sollte, was der österreichische Bundeskanzler Christian Kern in Brüssel erneut forderte. Merkel und auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel lehnen dies ab. Die EU-Außenminister hatten sich für neue Gesprächskanäle mit der Türkei abseits der ohnehin festgefahrenen EU-Beitrittsverhandlungen ausgesprochen.