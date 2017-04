Nach Referendum Erdogan will Todesstrafe auf Tagesordnung setzen

Seit dem Putschversuch im Juli 2016 hatte Recep Tayyip Erdogan bereits mehrfach ankündigt, über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei nachzudenken. Nach dem Referendum über die Verfassungsreform hat der türkische Präsident nun gesagt, seine "erste Aufgabe" werde sein, die Wiedereinführung auf die Tagesordnung zu setzen.

"Wir haben viel zu tun, wir haben noch viel zu erledigen in diesem Land", sagte Erdogan. Als er fortfuhr, "So Gott will, wird die erste Aufgabe sein...", unterbrach ihn die Menge mit "Todesstrafe, Todesstrafe". Wenn er dafür nicht die nötige Unterstützung im Parlament bekomme, "dann machen wir eben auch dazu eine Volksabstimmung", so Erdogan.

Der Staatschef hatte eine Wiedereinführung der Todesstrafe nach dem Putschversuch vom Juli 2016 ins Spiel gebracht. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig. Eine 60-Prozent-Mehrheit würde ein Referendum ermöglichen. Die Europäische Union hat angekündigt, dass der Beitrittsprozess der Türkei beendet würde, sollte dort die Todesstrafe wieder eingeführt werden.

"Dann ist der EU-Beitritt gescheitert" "Wir sind gut beraten, jetzt kühlen Kopf zu bewahren und besonnen vorzugehen. Es ist gut, dass der so erbittert geführte Wahlkampf, auch bei uns in Deutschland, jetzt vorbei ist." Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) "Der knappe Ausgang des Referendums zeigt: Erdogan ist nicht die Türkei. Einsatz für Demokratie und Menschenrechte muss weitergehen." SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz "Das Ergebnis zeigt, dass es in der Türkei ganz offenbar eine sehr lebendige politische Debatte mit ganz unterschiedlichen Auffassungen gibt." Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) im ARD-"Brennpunkt" "Auf jeden Fall kann es dann wirklich keine Beitrittsverhandlungen mehr geben. Dann ist der EU-Beitritt der Türkei gescheitert." Elmar Brok (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments, in der "Welt" zur möglichen Einführung der Todesstrafe in der Türkei "Diese Lebenslüge, die wir in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei haben, nämlich die Vollmitgliedschaft, die muss jetzt ernsthaft diskutiert werden und aus unserer Sicht vom Tisch genommen werden." Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament im ZDF "heute journal" "Nun wird Herr Erdogan einen Systemwechsel seines Landes vornehmen hin zu einem Ein-Personen-Regime, zu einer Diktatur." Julia Klöckner, CDU-Vizechefin in der Online-Zeitung "Huffington Post" "Mit Erdogan wird es keine Mitgliedschaft in der Europäischen Union geben." Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir im Fernsehsender Phoenix "Durch Manipulationen ist es dem türkischen Präsidenten Erdogan gelungen, eine Mehrheit für eine Diktatur zu erreichen." Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht "Schwarzer Tag für #Türkei. Wahlkampf+Wahlvorgang haben Befürchtungen bestätigt, dass Land auf Weg in Präsidialdiktatur ist." FDP-Chef Christian Lindner via Twitter "Die Verfassungsänderung besiegelt das Ende von Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Parlamentarismus in der Türkei. Präsident Erdogan konzentriert wie ein osmanischer Sultan alle Macht auf sich." Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Präsidiumsmitglied und Vizepräsident des Europäischen Parlaments "Unsere Beziehungen zur Türkei brauchen nun eine grundlegende Neuvermessung." Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) "Unabhängig davon wie d #Türkei-Referendum endgültig ausgeht: es zeigt wie gespalten d Land ist; Zusammenarbeit mit #EU wird noch komplexer." Österreichischer Außenminister Sebastian Kurz via Twitter "Es ist von höchster Wichtigkeit, die Unabhängigkeit der Justiz sowie die Rechtsstaatlichkeit zu bewahren, so wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind." Erklärung des Europarats

Bereits vor dem Auftritt vor der Menge hatte Erdogan das Ja-Lager zum Sieger des Referendums erklärt. Das Volk habe eine "historische Entscheidung" getroffen und der Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems zugestimmt. Dieses System würde Erdogan mit deutlich mehr Macht ausstatten. Nach den Reformen wird der Präsident nicht nur Staats- sondern auch Regierungschef.

Später erklärte die Wahlkommission das Ja-Lager zum Wahlsieger, das offizielle Endergebnis solle binnen elf Tagen veröffentlicht werden. Nach Auszählung von 99,45 Prozent der Stimmen stimmten 51,4 Prozent der Wähler mit Ja, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.