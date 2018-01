Syrienkrieg Erdogans Offensive stockt

Weiter, immer weiter sollen die türkischen Truppen in Syrien ziehen - und erst die kurdische YPG-Miliz aus Afrin vertreiben, dann in das 50 Kilometer östlich gelegene Manbidsch einmarschieren. Und schließlich sollen türkische Panzer entlang des gesamten türkisch-syrischen Grenzverlaufs nach Syrien rollen, auf rund 900 Kilometern Länge bis zur Grenze zum Irak. Das hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Freitag vor Bürgermeistern seiner Regierungspartei AKP angekündigt.

Doch knapp eine Woche nach Beginn ihrer "Operation Olivenzweig" ist die türkische Armee von einem zügigen, breit angelegten Vormarsch weit entfernt. Bislang sind ihre Einheiten nur an sechs Stellen wenige Kilometer weit in den kurdischen Kanton Afrin vorgedrungen und haben nur ein knappes Dutzend Dörfer erobert.

Der schnelle Erfolg gegen die YPG in Afrin, den die türkische Regierung versprochen hat, scheint derzeit nicht in Sicht. Mehrfach ist es den kurdischen Kämpfern sogar gelungen, die Invasoren zurückzuschlagen und verlorengegangenes Gebiet zurückzuerobern. Zwar brüstet sich das türkische Militär damit, 343 "Angehörige von Terrororganisationen neutralisiert" zu haben, doch diese Zahl entspringt wohl eher der Fantasie der Generäle. Die Kurden selbst sprechen von knapp 20 Gefallenen in den eigenen Reihen, die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte kommt nach Meldungen von Zeugen vor Ort auf 54 getötete YPG-Kämpfer.

YPG will die Moral der Türken zersetzen

Auf der Gegenseite sind nach Angaben aus Ankara drei türkische Soldaten und elf verbündete arabische Milizionäre gefallen, unabhängige Quellen sprechen von sieben toten Soldaten und 58 toten arabischen Kämpfern. Etwa 40 Zivilisten sind bislang bei den Gefechten ums Leben gekommen, rund 5000 sind nach Angaben der Vereinten Nationen vor den Kämpfen in Richtung Süden geflüchtet.

Für die YPG ist jeder Tag, den sie der türkischen Armee standhält, ein Erfolg. Sie versucht, nach mehreren erfolgreichen Gegenangriffen mit Propaganda, die Moral der Eroberer zu zersetzen. "Unsere Truppen laden euch zur Aufgabe ein", heißt es in einer Erklärung der YPG. "Nutzt diese Gelegenheit und ergebt euch!"

AFP Erdogan bei Treffen mit Kommandeuren

Erdogan macht die Kriegstaktik der YPG für den langsamen Vormarsch seiner Truppen verantwortlich. Die kurdische Miliz missbrauche Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, gehe die türkische Armee daher mit großer Vorsicht vor, wodurch die Offensive gebremst werde.

Kurden ziehen Kämpfer von der IS-Front ab

USA und Nato halten sich mit Kritik an ihrem Partner Türkei weiter zurück. Washington hat Ankara die Einrichtung einer Pufferzone entlang der syrisch-türkischen Grenze vorgeschlagen. Diese soll zehn Kilometer breit sein und verhindern, dass kurdische Milizen die Türkei angreifen. Bislang reagierte die türkische Regierung kühl auf den Vorschlag - auch, weil bislang unklar ist, wie diese sogenannte Sicherheitszone eingerichtet werden soll und welche Truppen dort patrouillieren sollen.

Die US-Regierung fürchtet, dass die Gefechte in Afrin den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gefährden. Die Dschihadisten kontrollieren noch immer einige Ortschaften im Euphrattal in Ostsyrien. "Die türkische Invasion behindert die internationalen Bemühungen, den IS zu besiegen. Das könnte von IS und al-Qaida ausgenutzt werden, weil wir jetzt natürlich nicht mehr so auf sie fokussiert sind", erklärte US-Verteidigungsminister Jim Mattis zuletzt.

US-General Kenneth F. McKenzie sagte vor Journalisten im Pentagon, die US-Armee registriere mit Sorge, dass die YPG Kämpfer aus dem Euphrattal abziehe und nach Afrin und Manbidsch verlege. "Jeder von ihnen ist ein Mann weniger im Kampf gegen den IS. Das bereitet uns mächtig Sorgen."

Die YPG hat inzwischen an den syrischen Diktator Baschar al-Assad appelliert, er solle Regierungstruppen nach Afrin schicken, um die "Grenze gegen die türkischen Besatzer zu verteidigen". Der damit verbundene Machtzuwachs des Regimes in Damaskus wäre ganz nach dem Wunsch Russlands, Assads wichtigstem Verbündeten. Und auch Erdogan könnte sich mit diesem Szenario anfreunden - vorausgesetzt, das syrische Regime unterbindet Angriffe der YPG auf die Türkei. Assads Truppen entlang der Grenze sind Ankara allemal lieber als kurdische Milizen.