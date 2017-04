Referendum in der Türkei Wahlkommission prüft Beschwerden über Manipulationen

Internationale Beobachter haben nach dem Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei Vorwürfe des Wahlbetrugs erhoben. Nun will die türkische Wahlkommission den angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung nachgehen. Das kündigte der Chef der Behörde dem türkischen TV-Sender NTV zufolge an.

Vor allem die Entscheidung, auch ungestempelte und nicht verifizierte Wahlzettel bei dem Votum am Sonntag zu akzeptieren, hatte zu Kritik geführt. Die Opposition beantragte die Annullierung des Ergebnisses und kündigte an, notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen.

Bei der Abstimmung hatten 51,4 Prozent knapp für eine Verfassungsänderung gestimmt, mit der die Macht beim Präsidenten konzentriert wird. Damit könnte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan künftig per Dekret regieren, den Ausnahmezustand beschließen, das Parlament auflösen oder Minister entlassen.

"Verstoß gegen türkisches Recht"

"Fest steht, dass die kurzfristige Entscheidung der Wahlkommission, falsch oder gar nicht gestempelte Wahlzettel als gültig zu werten, ein Verstoß gegen türkisches Recht darstellt", sagte Michael Georg Link, Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Er kritisiert eine fehlende Bereitschaft der türkischen Regierung zur Klärung von Manipulationsvorwürfen. "Von einer Kooperation kann leider keine Rede sein."

In mehreren Städten der Türkei protestierten am Dienstagabend erneut Tausende Menschen gegen den Ausgang des Referendums. Die Demonstranten versammelten sich unter anderem in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara, dem westtürkischen Izmir und dem zentraltürkischen Eskisehir.

Die Umsetzung des mit dem Referendum angenommenen neuen Präsidialsystems erfolgt schrittweise. Vorerst bleiben der Ministerpräsident und die Regierung im Amt. Erst nach Wahlen, die für November 2019 geplant sind, wird der Präsident sowohl Staats- als auch Regierungschef. Die Opposition befürchtet eine Ein-Mann-Herrschaft.