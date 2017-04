Knapper Sieg für Regierungspartei Erdogans Referendum - alle Fakten im Überblick

Zum ersten Mal seit dem Referendum in der Türkei kommt am Dienstag das Parlament in Ankara wieder zusammen. Doch von einer Rückkehr zum Alltag ist zwei Tage nach dem "Ja" zum Präsidialsystem nicht viel zu spüren: Tausende Menschen protestierten am Montagabend gegen die Regierung und skandierten "Dieb, Mörder, Erdogan" - während sich der Präsident von seinen Anhängern für den Sieg feiern ließ.

51,4 Prozent der Türken hatten sich am Sonntag für das Präsidialsystem ausgesprochen, fast genau so viele (48,8 Prozent) dagegen. Damit verfehlte Erdogan sein 60-Prozent-Ziel, kann aber künftig dennoch per Dekret regieren, den Ausnahmezustand beschließen, das Parlament auflösen und Minister entlassen.

Seine islamisch-konservative Partei AKP argumentiert, die Änderungen seien nötig, um in unruhigen Zeiten eine starke Führung zu garantieren. Eine Mehrheit der Türken glaubte das offenbar. Vor allem die konservativen zentralanatolischen Provinzen und die Auslandstürken unterstützten Erdogan. Was kommt nun auf die Türkei zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Referendum.



Was ändert sich unmittelbar?

Drei der 18 neuen Verfassungsartikel treten sofort in Kraft. So wird im Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte (HSYK), dem obersten Kontrollorgan der Justiz, die Zahl der Mitglieder von 23 auf 13 reduziert, vier davon kann Erdogan direkt ernennen. Zwei Militärrichter werden aus dem Verfassungsgericht verbannt. Der Präsident wird zudem vom Gebot zu parteipolitischer Neutralität entbunden.

Zudem wird die Türkei drei Monate länger im Ausnahmezustand bleiben. Das beschloss die türkische Regierung am Montagabend, nun muss nur noch das Parlament formell zustimmen. Die umstrittene Maßnahme ermöglicht Erdogan, mit Dekreten zu regieren, die auch ohne Zustimmung des Parlaments in Kraft treten. Der Ausnahmezustand gilt seit dem vereitelten Putschversuch im Juli vergangenen Jahres.

Ministerpräsident und Regierung bleiben zunächst im Amt. Erdogan zufolge soll das neue System bis zur Wahl Ende 2019 vollständig umgesetzt sein (alle Details dazu erfahren Sie hier). Beobachter glauben aber, dass er nicht so lange warten wird und noch in diesem Jahr oder spätestens 2018 Neuwahlen ausrufen wird.

Wie sind die Reaktionen?

Die Bundesregierung reagierte zunächst zurückhaltend auf den Sieg des Ja-Lagers des Referendums. "Die Bundesregierung nimmt das vorläufige Abstimmungsergebnis zur Kenntnis", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Europapolitiker positionierten sich deutlicher:

Für Irritationen sorgte der US-amerikanische Präsident Donald Trump. Er gratulierte Erdogan telefonisch zum Ausgang des Verfassungsreferendums.

Wie haben die Türken in Deutschland abgestimmt?

In Deutschland stimmte zwar nur die Hälfte der hier lebenden Türken ab, dafür entschieden diese sich aber deutlicher für "Ja": 63 Prozent stimmten für die Einführung des Präsidialsystems. Das werde alte Gräben weiter vertiefen, kommentiert SPIEGEL-ONLINE-Redakteur und ehemaliger Türkei-Korrespondent Hasnain Kazim.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir zeigte sich erschrocken. In der "Bild"-Zeitung verlangte er von den in Deutschland lebenden Türken ein Bekenntnis zu ihrer neuen Heimat: Man müsse sich schon "ganz zu den Werten und zur Verfassung unseres Landes bekennen, wenn man hier auf Dauer glücklich werden will".

Das Ergebnis aus Deutschland befeuert zudem die Diskussionen über strengere Regelungen beim Doppelpass. "Ich halte es für wichtig, dass wir in der nächsten Legislaturperiode die Erleichterungen bei der doppelten Staatsbürgerschaft wieder rückgängig machen", sagte etwa CSU-Politiker Stephan Mayer der "Welt".

Warum ist das Ergebnis umstritten?

Unterschiedliche Beobachter kritisieren, dass die Abstimmung nicht den internationalen Standards entsprochen habe, etwa die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der Europarat. Dieser erklärte, der rechtliche Rahmen sei nicht eingehalten worden. Die kurzfristige Entscheidung, auch ungestempelte Wahlzettel zu akzeptieren, widerspreche demnach dem Gesetz.

Die Wahlkommission soll nach Berichten türkischer Medien zweieinhalb Millionen Wahlzettel akzeptiert haben, obwohl diese nicht wie vorgeschrieben versiegelt waren. Sie wehrte sich gegen Kritik und erklärte, solche Zettel seien auch schon früher gezählt worden.

Die türkische Opposition kündigte eine Anfechtung des Ergebnisses an. An vielen Orten hätten Wähler nicht geheim abstimmen können, kritisierte die sozialdemokratische CHP. Zudem seien Stimmen im Verborgenen ausgezählt worden. Notfalls wolle man vor das Verfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Nach Einschätzung des offiziellen deutschen Wahlbeobachters Andrej Hunko fand das Referendum in den Kurdengebieten in einer "Atmosphäre massiver Bedrohung" statt. Angesichts der massiven Einschränkungen des Nein-Lagers und angesichts der Bedingungen des Ausnahmezustandes könne "weder von freien noch von fairen Wahlen gesprochen werden", sagte der Linke-Bundestagsabgeordnete der "Rheinischen Post".

Was bedeutet das Ergebnis für einen EU-Beitritt der Türkei?

Spitzenpolitiker von Union, FDP und Linke forderten nach dem Referendum ein sofortiges Ende der Beitrittsverhandlungen. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte der "Bild"-Zeitung, man könne nicht mehr davon ausgehen, dass diese Türkei Vollmitglied der EU werden könne. "Die Milliardenzahlungen, die verwendet werden, um die Türkei an die EU heranzuführen, sollten umgeschichtet und zur Bekämpfung von Fluchtursachen verwendet werden."

Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, erklärte nach dem Referendum, eine EU-Mitgliedschaft der Türkei sei damit "vom Tisch."

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach sich hingegen dafür aus, die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara nicht abzubrechen. "Die Türkei hat es in der Hand. Entscheidungen stehen doch für längere Zeit noch gar nicht an, jetzt ginge ein Beitritt ohnehin nicht", sagte Gabriel der "Bild".