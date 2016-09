Neue Fabriken, Schulen, Flughäfen: Türkei verspricht Milliarden für Kurdengebiete

Die türkische Regierung hat ein Förderpaket in Milliardenhöhe für den vom eskalierenden Kurdenkonflikt schwer betroffenen Osten und Südosten des Landes angekündigt. Bei einem Besuch in der Kurden-Metropole Diyarbakir sagte Ministerpräsident Binali Yildirim am Sonntag, die Regierung werde zehn Milliarden Lira (drei Milliarden Euro) in die Region investieren. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag.

Yildirim versprach 80 neue Fabriken sowie 40.000 Arbeitsplätze und kündigte Investitionen im Verkehrs-, Energie- und Infrastrukturbereich an. Außerdem sollten neue Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen und Sportstadien entstehen.

Diyarbakir ist die größte Stadt im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten des Landes. Seit dem Zusammenbruch eines Waffenstillstands zwischen der kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem türkischen Staat vor einem Jahr gibt es fast täglich Gefechte und Anschläge.

DER SPIEGEL Umkämpfte Orte im Südosten der Türkei

Zum Jahreswechsel hatten Sicherheitskräfte eine Großoffensive in der Südosttürkei gestartet. Es kam dabei zu schweren Zusammenstößen mit der Jugendorganisation der PKK (YDG-H). Neben Diyarbakir zählten Silopi Cizre zu den Zentren der Auseinandersetzungen. Tausende Menschen waren nach Angaben von Menschenrechtlern vor den Kämpfen geflohen.

Keinen "künstlichen Staat" im Norden Syriens dulden

Neben den eskalierenden Zusammenstößen sind die Gebiete auch mit Blick auf die Lage im nahen Syrien von großer Bedeutung. Dort geht die türkische Armee seit etwas mehr als einer Woche mit einem Großaufgebot gegen die Einheiten der Terrormiliz "Islamischer Staat", aber auch gegen die kurdischen YPG-Verbände vor.

Nach raschen Gebietsgewinnen zu Beginn der Mission "Schutzschild Euphrat" kommen Erdogans Truppen derzeit jedoch kaum noch voran (eine Analyse zur Lage in dem umkämpften Gebiet lesen Sie hier).

In Diyarbakir äußerte sich Premier Yildirim auch zur Lage im Nachbarstaat. Man werde keinen "künstlichen Staat" im Norden Syriens dulden. Die Militäroperation ziele darauf ab, die Grenze zu schützen, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und die Integrität Syriens zu wahren.

Die Türkei befürchtet angesichts der militärischen Erfolge der YPG ein Erstarken der Kurden im eigenen Land. Das Vorgehen des türkischen Militärs in Syrien hat im Westen - allen voran in den USA Besorgnis ausgelöst. Die YPG ist ein Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS