Repressionen gegen türkische NGOs Wie Erdogan die Zivilgesellschaft demontiert

Zozan Özgökce hatte große Pläne: Die EU hatte für ihren Frauenverein Vakad in der Stadt Van, im Südosten der Türkei, fast 300.000 Euro Fördergeld zugesichert. Özgökce wollte den Verein ausbauen, wollte Frauen und Kinder in den Dörfern um Van bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen helfen.

Kurz bevor das Projekt jedoch im November 2016 starten konnte, stürmten türkische Polizisten das Büro des Vereins. Sie beschlagnahmten Computer und Bücher, versiegelten die Tür.

Özgökce hat Vakad 2004 gegründet. Ihr Verein war bislang die einzige Anlaufstelle in der Region für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Die Vakad-Frauenhäuser und Weiterbildungseinrichtungen wurden von säkularen Feministinnen ebenso aufgesucht wie von konservativen Musliminnen. Im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei, wo das Patriarchat noch mehr dominiert als in anderen Landesteilen, trat Vakad für Gleichberechtigung ein.

Wenig Hoffnung

Jetzt haben Frauen in Van niemanden mehr, an den sie sich im Notfall wenden könnten. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Vakad nach der Razzia dicht gemacht. Sie wirft dem Verein vor, die kurdische Terrororganisation PKK unterstützt zu haben.

Özgökce weist diese Anschuldigung zurück. Vakad stehe weder einer Partei noch einer Organisation nahe. Einzelne Projekte seien von der EU, der US-Botschaft in Ankara und der Uno gefördert worden, aber der Verein habe stets seine Unabhängigkeit gewahrt. Özgökce hat gegen den Erlass der Regierung vor Gericht geklagt. Sie hat jedoch wenig Hoffnung, Recht zu bekommen.

Nichtregierungsorganisationen stehen in der Türkei seit jeher unter strenger Beobachtung. Die Regierung verdächtigt ihre Mitglieder, gegen den Staat zu intrigieren - etwa mit kurdischen Separatisten oder ausländischen Agenten zusammenzuarbeiten. Doch seit dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 haben sich die Repressionen drastisch verschärft.

1400 Vereine geschlossen

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) werden von den Behörden gezielt bei ihrer Arbeit behindert. Sie werden grundlos zu Strafzahlungen verpflichtet, ihre Mitarbeiter mit Klagen überzogen, Versammlungen ohne Vorwarnung von der Polizei aufgelöst. Die Regierung hat seit dem Sommer 2016 etwa 1400 Vereine und 139 Stiftungen per Dekret komplett schließen lassen. Vergangenen Oktober wurde Osman Kavala verhaftet, der Vorsitzende der Organisation Anadolu Kültür, der als wichtigster Förderer von Kultur- und Bildungsprojekten in der Türkei galt. "Erdogan führt einen Krieg gegen die Zivilgesellschaft", klagt Vakad-Chefin Özgökce.

Die Säuberungsaktion richtet sich vor allem gegen lokale NGOs, gegen Initiativen wie Vakad, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen, Kindern auf dem Land Bildung vermitteln, für den Schutz von Minderheiten eintreten.

Doch auch internationale Organisationen sind von Erdogans autoritärem Kurs betroffen. Im Juli lösten Antiterrorpolizisten eine Tagung auf, die von den Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Helsinki auf einer Insel bei Istanbul organisiert wurde. Sie nahmen die zehn Teilnehmer, darunter der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner, fest und brachten sie ins Hochsicherheitsgefängnis nach Silivri.

Steudtner wurde inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen und konnte die Türkei verlassen. Doch der Prozess wird fortgesetzt. "In der Türkei herrscht ein Klima der Angst", sagt Andrew Gardner von der Organisation Amnesty International Türkei, deren Vorsitzende mit Steudnter verhaftet wurde. Sein Team wende einen wesentlichen Teil der Ressourcen inzwischen dafür auf, Amnesty-Mitarbeiter zu verteidigen. "Es ist unter diesen Bedingungen kaum noch möglich, unsere Arbeit aufrechtzuerhalten."

Organisationen beenden Projekte

Die Verhaftungswelle gegen Oppositionelle und Aktivisten hat dazu geführt, dass etliche ausländische Organisationen ihr Engagement in der Türkei aufgeben oder überdenken. So haben die Robert-Bosch-Stiftung und das Goethe-Institut ein Gemeinschaftsprojekt beendet, das die türkische Zivilgesellschaft an drei Standorten in Anatolien stärken sollte.

Auch NGOs, die von der Türkei aus Hilfe für Syrien leisten, geraten zunehmend unter Druck. Mercy Corps, eine amerikanische Hilfsorganisation, die zwischenzeitlich eine halbe Million Menschen in Nordsyrien versorgte, musste im vergangenen Frühjahr die Türkei verlassen, nachdem ihr vom Staat die Lizenz entzogen worden war. Im Juli wurde ein syrischer Mitarbeiter der evangelikalen Entwicklungshilfeorganisation World Vision festgenommen und erst Wochen später wieder freigelassen. Mitarbeiter etlicher anderer NGOs warten seit Monaten darauf, dass ihre Arbeitserlaubnis verlängert wird.

Für die Europäer wird Erdogans Kampf gegen die Organisationen zu einem Problem. Zum einen tun sie sich schwer, noch Partner zu finden, mit denen sie vor Ort zusammenarbeiten können. Zum anderen müssen sie fürchten, dass Gelder für die türkische Zivilgesellschaft am Ende bei Erdogan landen.

Der Frauenverein Vakad aus Van hat 2014 für ein Anti-Gewalt-Programm von der EU 110.000 Euro bekommen, von denen zuletzt noch 11.000 Euro übrig waren. Der Staat hat das Geld inzwischen konfisziert. Im Fall der Istanbuler Kinderhilfsorganisation Gündem Cocuk verlangt das Finanzamt sämtliche 135.000 Euro zurück, die die NGO von der EU erhalten hat, und das, obwohl die Mittel längst ausgegeben sind. Laut Angaben der EU-Kommission wurden bislang bei insgesamt acht NGOs europäische Gelder beschlagnahmt.

Es ist unklar, welche Konsequenzen die EU daraus ziehen wird. Eine Interviewanfrage des SPIEGEL blieb über Wochen unbeantwortet. Schließlich teilte die Kommission schriftlich lapidar mit, dass man sich bei den zuständigen Behörden um "eine Klärung des Sachverhalts" bemühe.