Krise am Golf Türkei schickt jetzt auch Schiff mit Hilfsgütern nach Katar

Das Schiff ist mit 4000 Tonnen Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln beladen: Diese Hilfsgüter werden von der Türkei an seinen isolierten Verbündeten Katar geschickt. Das Schiff verließ den Hafen von Aliaga in der westlichen Provinz Izmir, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Es soll in zehn Tagen in dem Golfemirat eintreffen.

Katar sieht sich seit zwei Wochen einer Blockade durch seine Nachbarn ausgesetzt. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zur Regierung in Doha abgebrochen. Sie werfen Katar vor, "Terrorgruppen" wie die ägyptische Muslimbruderschaft und die palästinensische Hamas zu unterstützen. Zudem sind sie verärgert darüber, dass das Emirat ihren harten Kurs gegenüber Iran nicht mitträgt.

Die Türkei kritisierte das Vorgehen gegen seinen Verbündeten. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci schickte Ankara bereits mehr als hundert Flugzeuge mit Hilfsgütern in das isolierte Land. Katar zählt zwar dank seiner riesigen Gasvorkommen zu den reichsten Staaten der Welt, doch besteht der Kleinstaat fast vollständig aus Wüste. Zur Versorgung der 2,6 Millionen Einwohner ist das Emirat auf Nahrungsimporte angewiesen.

Die Türkei will jedoch Saudi-Arabien nicht gegen sich aufbringen, mit dem Ankara ebenfalls enge Beziehungen unterhält. Medienberichten zufolge wollen der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und der saudi-arabische König Salman am Rande des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg beraten, wie der Konflikt mit Katar beigelegt werden kann.