Türkei Schüsse vor israelischer Botschaft in Ankara

Sicherheitskräfte haben einen Angriff auf die israelische Botschaft in Ankara vereitelt. Das teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem mit. Ein türkischer Wachmann habe einen Mann niedergeschossen und verletzt. Die Mitarbeiter der Botschaft seien in Sicherheit.

Nach Angaben des Außenministeriums war der Verdächtige mit einem Messer bewaffnet. Der Angreifer habe versucht, einen türkischen Wachmann anzugreifen, der für die Botschaft arbeite. Nach Angaben der türkischen Polizei rief er "Gott ist groß".

CNN Türk berichtete, der Mann sei am Bein getroffen und verletzt worden. Der Sender berichtete weiter, die Polizei untersuche ein "verdächtiges Paket" vor der Botschaft. Die türkische Nachrichtenagentur DHA meldete, Sprengstoffexperten untersuchten eine Tasche, die vermutlich dem Angreifer gehöre.

Der türkische Fernsehsender NTV berichtete von zwei mutmaßlichen Angreifern, die versucht haben sollen, in die Botschaft einzudringen. Über die zweite Person sei nichts bekannt.

Im März hatte ein Selbstmordattentäter auf der zentralen Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal vier Menschen getötet, darunter drei Israelis. Das vierte Opfer stammte aus Iran. Nach Angaben der türkischen Regierung hatte der Attentäter Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat". Israel und die Türkei hatten sich erst kürzlich nach jahrelanger diplomatischer Eiszeit wieder einander angenähert.