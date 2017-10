Hohe Strafmaßforderung gegen Peter Steudtner in der Türkei "Nicht akzeptabel"

Nachdem ein türkischer TV-Sender am Sonntag gemeldet hatte, die türkische Staatsanwaltschaft fordere 15 Jahre Haft für den inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner, hat sich nun Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu Wort gemeldet.

Die Meldungen, dass die türkische Staatsanwaltschaft wegen "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" gegen Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler Anklage erhoben habe, sehe er mit großer Sorge, sagte Gabriel. Man habe deshalb Kontakt mit der türkischen Regierung aufgenommen.

"Augenscheinlich wird dabei auch an den aus Sicht der Bundesregierung absolut nicht nachvollziehbaren Vorwürfen gegen Peter Steudtner unbeirrt festgehalten. Die Forderung nach bis zu 15 Jahren Haft sind für uns vollkommen unverständlich und nicht akzeptabel", sagte Gabriel weiter. Doch am Ende entscheide auch in der Türkei "nicht die Staatsanwaltschaft, sondern ein Gericht."

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Ihnen wird Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Die Anwälte von Steudtner hatten zuletzt scharfe Kritik an den Haftbedingungen geübt. Sie sitzen im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul ein, in dem auch der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert ist.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte gerade erst in einem SPIEGEL-Gespräch gesagt, dass er sich für eine Beschleunigung des Verfahrens von Steudtner einsetzen werde.

Grünen-Chef Cem Özdemir hat die türkischen Entspannungssignale an Deutschland zwar begrüßt, gleichzeitig aber konkrete Schritte gefordert. "Ich begrüße das sehr, dass der türkische Außenminister jetzt doch verbal abrüstet", sagte Özdemir am Sonntag in Berlin. "Aber erstmal muss die Türkei ihren Beitrag leisten zu einer Normalisierung des Verhältnisses, indem die deutschen Geiseln, die dort seit langem im Gefängnis sitzen, endlich freigelassen werden." Erst dann könnten auch Schritte der deutschen Seite folgen.

Gabriel erklärte am Sonntag, die Bundesregierung setze "weiterhin alles daran, die inhaftierten deutschen Staatsbürger, zu denen auch Peter Steudtner gehört, zurück nach Deutschland zu bringen."