Türkei Staatsanwalt fordert 142 Jahre Haft für Kurdenpartei-Chef

Der kurdische Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas sitzt seit November im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft in der türkischen Stadt Diyarbakir will ihn aber für immer hinter Gittern sehen. Sie forderte am Dienstag für Demirtas, einen der beiden Vorsitzenden der Demokratischen Partei der Völker (HDP), eine Haftstrafe von bis zu 142 Jahren. Fiden Yüksekdag, die andere Chefin der Oppositionspartei, soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu 83 Jahre ins Gefängnis.

Den beiden Politikern werden Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und "Terror-Propaganda" zur Last gelegt. Demirtas und Yüksekdag waren Anfang November zusammen mit mehreren Abgeordneten ihrer Partei festgenommen worden und sind seitdem inhaftiert.

Die beiden Kurden und die anderen Abgeordneten weisen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück und bezeichnen das Verfahren als politisch motiviert.

Die HDP setzt sich seit ihrer Gründung 2012 für eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts ein, doch ist der Konflikt seit dem Abbruch der Friedensgespräche zwischen Regierung undPKK im Sommer 2015 wieder eskaliert.