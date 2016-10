Türkei AKP-Politiker stirbt durch Attentat

Im Südosten der Türkei hat es in der Nacht ein tödliches Attentat auf einen Politiker der Regierungspartei AKP. Deryan Aktert, der Vorsitzende der AKP im Dicle-Distrikt von Diyarbakir, sei in seinem Büro überfallen worden, erklärte das Büro des Provinzgouverneurs. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird, bekannte sich zu dem Angriff. Man habe auf Aktert gezielt, wie er die PKK bekämpft habe. Einen Tag zuvor hatten Angreifer den AKP-Politiker Aydin Mustu in der Stadt Van getötet, 350 Kilometer östlich von Diyarbakir.

Der Südosten der Türkei wird hauptsächlich von Kurden bewohnt und grenzt an Iran, den Irak und Syrien. Im Juli 2015 war ein zweijähriger Waffenstillstand zwischen der PKK und der Armee zusammengebrochen. Die türkische Luftwaffe hatte zuvor PKK-Einrichtungen im Irak bombardiert.

Die PKK kündigte daraufhin die Waffenruhe auf und begann wieder mit Anschlägen vor allem auf Einrichtungen von Militär und Polizei. Die als terroristische Organisation international geächtete PKK kämpft seit drei Jahrzehnten für eine größere Autonomie der Kurden. In dem Konflikt wurden Zehntausende Menschen getötet.

82 Oppositionspolitiker festgenommen

Die türkischen Behörden gehen auch gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP vor und hat mehr als 50 Politiker der HDP in der Südosttürkei festgenommen. Die meisten seien Provinz- oder Bezirksvorsitzende, teilte der Sprecher des kommunalen Ablegers der Partei (DBP), Merdan Berk, am Dienstag mit. Was ihnen genau vorgeworfen wurde, blieb zunächst unklar.

25 Politiker seien in der Provinz Diyarbakir und sieben in der Provinz Bitlis in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei habe zudem eine Razzia in den Häusern von drei Parteivorsitzenden in der Provinz Diyarbakir durchgeführt, die Politiker jedoch nicht angetroffen, teilte Berk weiter mit. Den Festgenommenen werde der Zugang zu Anwälten verwehrt.

Im September hatte die türkische Regierung zahlreiche von der DBP geführte Gebietsverwaltungen im Südosten unter Zwangsverwaltung gestellt. Die zuvor ihrer Ämter enthobenen gewählten Bürgermeister wurden durch regierungsnahe Verwalter ersetzt. Nach Angaben des türkischen Innenministeriums wurden die Bürgermeister wegen mutmaßlicher Verbindungen zur PKK abgesetzt.