Erdogan und die Türkei Armutszeugnis für Europa

Die Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan zum Präsidenten der Türkei sollte eine Warnung an Europa sein: Da wurde jemand mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt, der sich um demokratische Werte nicht schert, der Kritiker und politische Gegner gnadenlos verfolgen und wegsperren lässt, der Lügen als Wahrheiten verbreiten lässt und vor Gewalt nicht zurückschreckt - auch gegen die eigene Bevölkerung.

Solch einen Mann, sollte man glauben, müsste Europa ächten und jede Partnerschaft zu ihm kappen. Erdogan wurde gewählt und müsste zwar als derart legitimierter Staats- und Regierungschef anerkannt, aber nicht auch noch politisch gestützt werden.

Doch das wird nicht der Fall sein. Trotz aller Kritik an ihm hat die EU Erdogan schon in den vergangenen Jahren zu einem ihrer wichtigsten politischen Partner gemacht, indem sie im März 2016 das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei abschloss. Ziel ist, dass weniger Flüchtlinge in die EU kommen und sie auf ihrer Flucht über die Ägäis von der Türkei nach Griechenland nicht mehr ihr Leben riskieren. Unter anderem sieht der Deal eine Vereinbarung zu Rückführung und zur Verteilung von Flüchtlingen vor und stellt der Türkei Geld, Visafreiheit und EU-Beitrittsverhandlungen in Aussicht.

Das Abkommen ist ein Eingeständnis des Scheiterns der EU, eine vernünftige, gemeinsame Flüchtlingspolitik zustande zu bringen. Und nun steckt die EU in einem Dilemma: Sie hat ihre Versprechungen gegenüber der Türkei kaum eingehalten. Erdogan, heißt es in seinem Umfeld, sei deswegen sehr verärgert. Er, der mehrmals damit gedroht hat, das Abkommen aufzukündigen und die Grenzen für Flüchtlinge Richtung Westen wieder zu öffnen, ist nun durch die Wahl gestärkt und dürfte den Preis für die Europäer deutlich erhöhen.

Und Europa? Ist mehr denn je auf die Türkei angewiesen. Sie hat den Umgang mit Flüchtlingen zur Kernfrage erklärt, ist aber gleichzeitig, was Asylpolitik angeht, in Kleinstaaterei und Nationalismus verfallen. Jetzt, unter der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, die kommende Woche beginnt, will sie die Bewältigung vollends außerhalb der EU verlagern. "Schutzzentren" wolle man bauen, sagt Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Demnach sollen Flüchtlinge künftig in Aufnahmelagern außerhalb der EU unterkommen und gar nicht erst einreisen dürfen, solange ihr Status nicht geklärt ist. Zwar ist das noch keine beschlossene Sache, scheint aber nicht unwahrscheinlich zu sein.

Im Video: Erdogan gewinnt Präsidentschaftswahl

Video DPA

Offiziell verrät Kurz nicht, mit welchen Ländern man in Verhandlungen über solche Lager stehe. Mehrfach deutete er aber an, dass man natürlich auch mit der Türkei rede. Und bei aller Kritik an Erdogan muss festgehalten werden, dass die Türkei das Land ist, das weltweit die meisten Flüchtlinge aufnimmt. In manchen türkischen Orten leben mehr Flüchtlinge als Einheimische.

Geht es nach der EU, ist die Türkei in der Flüchtlingspolitik eine Alternative für Europa. Sie soll sich weiterhin um all diejenigen kümmern, die sich auf den Weg nach einer friedlichen, sicheren, besseren Zukunft gemacht haben - Hauptsache, sie suchen die nicht in Europa.

Mit diesem Kurs, den Kurz und seine Verbündeten, allen voran Bayern, Italien und Ungarn, einschlagen wollen, wird die ohnehin problematische Abhängigkeit von Erdogan noch wachsen. Die EU-Regierungen waren zwar nicht die Ersten, die Erdogan zum Wahlsieg gratuliert haben. Aber sie werden am Ende den Preis zahlen, den er fordert. Und mit Kritik an ihm werden sie sich vornehm zurückhalten - ein Armutszeugnis für Europa.