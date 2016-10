Militäreinsatz im Grenzgebiet Was die Türkei in Syrien wirklich will

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Für türkische Oppositionelle ist der Einmarsch des türkischen Militärs in Syrien ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, ein "Himmelfahrtskommando", wie der ehemalige türkische Botschafter in Washington, Faruk Logoglu, sagt. Für Mehmet Naci Bostanci, Vizefraktionschef der Regierungspartei AKP, ist er hingegen eine Demonstration der Stärke, "ein Ausdruck der Entschlossenheit und Tatkraft unserer Streitkräfte".

Bostanci sitzt im Fraktionszimmer seiner Partei im Parlament in Ankara. Durch das Fenster dringt der Lärm der Bauarbeiter, die die Schäden beseitigen, die bei dem gescheiterten Putsch zwei Monate zuvor entstanden sind. Türkische Soldaten hatten am 15. Juli Teile Istanbuls und Ankaras besetzt und unter anderem das Parlament beschossen. Der Staatsstreich habe die Türkei getroffen, aber nicht umgehauen, sagt Bostanci. Die Intervention in Syrien würde genau das beweisen.

Türkische Truppen sollen, nach dem Wunsch der Regierung, Terroristen des Islamischen Staats (IS) und kurdische Milizen aus dem Grenzgebiet vertreiben. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan geht es auch darum, mit der Operation "Schutzschild Euphrat" ein Zeichen zu setzen: Das Militär mag nach dem Aufstand die Hälfte seiner Generäle und Admiräle verloren haben, trotzdem ist es in der Lage, die größte Operation seiner jüngeren Geschichte durchzuführen, so die Botschaft. "Die Moral unserer Truppen ist intakt", sagt AKP-Politiker Bostanci.

Vorrücken nach al-Bab

Das türkische Militär hat, gemeinsam mit Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA), die Stadt Jarabulus Ende August innerhalb von Stunden vom "Islamischen Staat" befreit. Erdogan hat angekündigt, nun bis nach al-Bab, eine Stadt 35 Kilometer nördlich von Aleppo, marschieren zu wollen. Seine Regierung betrachtet al-Bab als Schlüsselort im syrischen Bürgerkrieg: Die Menschen dort haben sich früh gegen Assad erhoben, seit 2013 wird die Stadt vom IS kontrolliert.

Der Vormarsch der Türkei jedoch ist ins Stocken geraten. Zum einen leistet der IS in der Region um al-Bab sehr viel mehr Widerstand als in Jarabulus, wo sich die Dschihadisten mehr oder weniger kampflos ergeben haben. Zum anderen tun sich die FSA-Rebellen schwer, bereits gewonnene Gebiete zu halten. Der IS hat in den vergangenen Tagen sieben Dörfer in der Grenzregion zurückerobert. "Im Moment verfügen wir nicht über die nötige Schlagkraft, um nach al-Bab vorzurücken", bekennt ein hochrangiger türkischer Beamter, der mit der türkischen Militäroperation in Syrien vertraut ist.

SPIEGEL ONLINE

Die Türkei hatte darauf gezählt, dass die FSA, mit Unterstützung türkischer Panzer und Kampfjets, den IS und kurdische Milizen zurückdrängen würde. Inzwischen mehren sich in Ankara jedoch die Zweifel, dass die Operation mit FSA-Rebellen zu bewerkstelligen ist. Nach Berichten türkischer Medien erwägt Erdogan, Bodentruppen nach Syrien zu entsenden.

Niemand weiß genau, was das Ziel ist

"Erdogan hat unsere Soldaten nach Syrien geschickt, ohne zu erklären, was er dort wie erreichen will", kritisiert Ex-Botschafter Logoglu. Die Entscheidung, den IS aus dem unmittelbaren Grenzgebiet zu vertreiben, sei richtig gewesen. Doch nun wisse niemand in der Regierung, wie es weitergeht.

Im Außenministerium heißt es, FSA-Kämpfer sollten die befreiten Gebiete beschützen. Logoglu hält dies für eine Farce. "Wie sollen ein paar hundert Rebellen ein mehrere Tausend Quadratkilometer großes Gebiet bewachen mitten in einem asymmetrischen Krieg?" Er fürchtet, die Türkei könnte mit Tausenden Soldaten über Jahre hinweg in eine Auseinandersetzung verstrickt werden.

Die türkische Regierung macht keinen Hehl daraus, dass die Intervention in Syrien nicht nur dem IS gilt, sondern mindestens ebenso den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), dem syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Erdogan hat nach dem Putsch vom 15. seine Militärkampagne gegen die PKK im Südosten der Türkei und im Nordirak weiter verschärft. Fast jeden Tag sterben Sicherheitskräfte und Zivilisten bei Anschlägen kurdischer Extremisten.

Kehrtwende in Syrien

Mit der Operation "Schutzschild Euphrat" trage die türkische Regierung den Kurden-Konflikt nun nach Syrien, kritisiert PKK-Kommandant Sabri Ok. Erdogan würde Sunniten, Schiiten und Aleviten gegeneinander ausspielen. "Er organisiert ganz offen einen Konfessionskrieg", behauptet Ok. Der PKK-Kommandant droht damit, seine Organisation könne ihr Engagement in Syrien ausweiten: "Die PKK hat in Sindschar gegen den IS gekämpft, in Kirkuk. Sie wird keinem Massaker gegen Kurden stillschweigend zusehen."

Die USA, die die PKK als Terrororganisation einstufen, die YPG jedoch als Partner im Kampf gegen den "Islamischen Staat" betrachten, hoffen, zwischen Türken und Kurden vermitteln zu können. US-Vize-Außenminister Antony Blinken war gerade erst in Ankara, um die türkische Regierung für eine Zusammenarbeit mit den "Demokratischen Kräften Syriens" (SDF) zu gewinnen, eine Koalition, die von der YPG dominiert wird. Die Türkei lehnt dies jedoch nach wie vor ab. "Wir sehen keinen Unterschied zwischen der SDF und der YPG", sagt Außenminister Mevlüt Cavusoglu. "Terrorismus lässt sich nicht mit Terroristen bekämpfen."

Die Türkei hat in den vergangenen Monaten in Syrien eine Kehrtwende vollzogen: Lange Zeit hatte Erdogan die Weltgemeinschaft gedrängt, Assad zu stürzen. Seit er sich jedoch mit Russlands Präsident Wladimir Putin verbrüdert hat, dem wichtigsten Verbündeten Assads, gibt sich seine Regierung kompromissbereit. Premier Binali Yildirim kündigte unlängst an, Assad als Teil einer Übergangsregierung zu akzeptieren. Und auch mit Kritik an der Bombardierung eines Hilfskonvois durch das syrische Regime hielt sich die türkische Regierung zurück. Ihre Priorität in Syrien scheinen mittlerweile die Kurden zu sein.

Am Montag empfängt Erdogan seinen Amtskollegen Putin in Istanbul. Beobachter glauben, dass die beiden Präsidenten einen Deal aushandeln könnten: Das syrische Regime stellt die Unterstützung für kurdische Milizen ein. Im Gegenzug lässt Ankara Putin und Assad in Aleppo gewähren.

Zusammengefasst: Bisher galt der türkische Präsident Erdogan als Gegner des syrischen Diktators Assad. Doch seit seiner Annäherung an Kreml-Herrscher Putin verschieben sich die Prioritäten. Ankara ist vor allem eines wichtig: Der Kampf gegen kurdische Milizen. Im Vergleich dazu rückt auch der Anti-Terror-Einsatz gegen den "Islamischen Staat" in den Hintergrund.