Diplomatischer Ärger Türkei und USA legen Visastreit bei

Die Visavergabe zwischen den USA und der Türkei soll sich wieder normalisieren. Die US-Botschaft in Ankara teilte via Twitter mit, dass die Vertretungen in der Türkei wieder Visa an türkische Staatsbürger vergeben werden. Kurz danach kündigte die türkische Botschaft in Washington den gleichen Schritt an.

Damit endet ein fast drei Monate andauernder diplomatischer Zwist zwischen den beiden Ländern. Auslöser des Ärgers war die Festnahme zweier Mitarbeiter von US-Konsulaten in der Türkei. Die USA hatten diesen Schritt scharf kritisiert und als Konsequenz die Vergabe von Visa in ihren Vertretungen in der Türkei eingestellt. Im Gegenzug setzte auch die Türkei die Visavergabe an US-Staatsbürger aus.

Bereits im November hatte sich der Konflikt etwas entspannt, beide Seiten begannen damals, Visa in begrenztem Umfang zu vergeben. Nun ist die Türkei den USA offenbar entgegengekommen: Nach Angaben der US-Botschaft sicherte die Regierung zu, dass es keine Ermittlungen gegen weitere lokale Mitarbeiter von US-Vertretungen im Land gebe. Außerdem wolle die Türkei die US-Behörden in Zukunft über eventuell bevorstehende ähnliche Festnahmen informieren.

In diesem Punkt allerdings sind sich die Länder offenbar nicht einig: In der Mitteilung widersprach die Türkei der Darstellung, den USA solche Zugeständnisse gemacht zu haben.

Umstrittene Festnahme

Die Türkei hatte einem Mitarbeiter des US-Konsulats in Istanbul vorgeworfen, Kontakt zur Gülen-Gemeinde unterhalten zu haben. Die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen wird von der Regierung in Ankara als Terrororganisation eingestuft, Präsident Recep Tayyip Erdogan macht sie für den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

DPA Erdogan und Trump (Archivbild)

Tausende türkische und US-Staatsbürger dürften von dem monatelangen Visastreit betroffen gewesen sein. 2016 reisten laut Angaben des türkischen Statistikamts mehr als 300.000 Türken in die USA. Durch den Bann durften zwischenzeitlich weder Geschäftsleute, noch Studenten oder Touristen die USA betreten. Umgekehrt ist Amerikanern die Einreise in die Türkei verboten. "Menschen werden zu Opfern eines Streits, für den sie absolut nichts können", hatte Faruk Logoglu, der frühere türkische Botschafter in Washington, dem SPIEGEL gesagt.