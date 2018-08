Türkische Opposition in der Währungskrise Totalausfall der Erdogan-Gegner

Es ist eine Situation, eigentlich wie geschaffen für die Opposition: Die türkische Wirtschaft ist im Niedergang begriffen, die Regierung in Ankara steht unter zusätzlichem Druck, seit US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen die Türkei erhoben hat. Doch die Kontrahenten von Präsident Recep Tayyip Erdogan schaffen es nicht, sich den Wählern als Alternative zu empfehlen.

Statt Erdogan in der Wirtschaftspolitik zu attackieren, statt Reformvorschläge zu unterbreiten, bleiben die Oppositionsparteien seltsam blass. Sozialdemokraten, Nationalisten und Kurden kreisen so sehr um sich selbst, dass die schwerste Wirtschaftskrise in der Türkei seit 17 Jahren beinahe komplett an ihnen vorbeiläuft.

Das Versagen zieht sich durch die Reihen:

Die Republikanische Volkspartei (CHP) ist in einem Führungsstreit gefangen

die rechtspopulistische IYI-Partei löst sich mehr oder weniger auf

die HDP weiß nicht, ob sie eine Partei für linksliberale Großstadtbürger oder Interessenvertreterin der Kurden sein soll

Und die Bürger? Sehen dem Spektakel mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Gereiztheit zu.

Noch vor wenigen Monaten schien die Opposition so stark und gefestigt wie lange nicht mehr: Verschiedene Lager, über Jahre verfeindet, schmiedeten vor den Wahlen am 24. Juni eine Anti-Erdogan-Allianz. Mit Muharrem Ince nominierte die CHP einen Kandidaten, der durch seinen beherzten Wahlkampf Menschen über das sozialdemokratische Milieu hinaus begeisterte.

DPA Muharrem Ince bei einer Wahlkampfveranstaltung

Die Hoffnungen auf einen demokratischen Machtwechsel erfüllten sich dennoch nicht. Erdogan gewann bei den Präsidentschaftswahlen 52 Prozent der Stimmen. Durch das starke Abschneiden seines Bündnispartners, der rechtsextremen MHP, gelang es ihm, entgegen vieler Prognosen, auch die Mehrheit im Parlament zu behaupten. Seither herrscht er noch unangefochtener als zuvor. Die Opposition folgt unterdessen wieder ihren alten, selbstzerstörerischen Gewohnheiten. "Zuerst hat die Opposition eine Wahl verloren, nun ihren Verstand", schreibt der Politikwissenschaftler Selim Sazak in dem Magazin "Foreign Policy."

Hoffnungsträger Ince brüskierte seine Anhänger bereits in der Wahlnacht. Anstatt "bis zum Ende zu kämpfen", wie er es versprochen hatte, tauchte er unter und räumte seine Niederlage in einer profanen WhatsApp-Nachricht an einen Journalisten ein. Zuletzt fiel er vor allem durch antisemitische Entgleisungen auf.

Kaum Parteiarbeit, jede Menge interner Streit

Die CHP hat es versäumt, sich nach dem 24. Juni selbst zu erneuern. Ihr Vorsitzender, Kemal Kilicdaroglu, regiert die Partei seit 2010. Er hat in dieser Zeit neun Wahlen in Serie verloren. Trotzdem weigerte er sich beharrlich, seinen Posten zu räumen. Der Versuch einiger CHP-Politiker, auf einem Sonderparteitag einen Führungswechsel zu erzwingen, scheiterte. Die CHP-Spitze hat nun ein Disziplinarverfahren gegen die Parteirebellen eröffnet.

AFP

Auch die IYI-Partei sorgt weniger durch Programmarbeit als vielmehr durch interne Grabenkämpfe für Aufsehen. Ihre Gründerin, die frühere Innenministerin Meral Aksener, die sich als rechte Alternative zu Erdogan inszenierte, blieb bei der Wahl am 24. Juni mit sieben Prozent weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Sie kokettierte mit ihrem Rücktritt, nur um sich auf einem Parteitag Mitte August dann doch als IYI-Chefin bestätigen zu lassen. Nun laufen ihr reihenweise hochrangige Mitglieder davon. Die HDP ist dabei, sich in eine kurdische Klientelpartei zurückzuentwickeln, seit ihre Co-Vorsitzenden Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas vor fast zwei Jahren verhaftet wurden.

Dabei wäre die Gelegenheit mehr als günstig. Erdogan ist es bislang nicht gelungen, eine Antwort zu finden auf die Währungskrise, die sich mit jedem Tag mehr zu einer Wirtschaftskrise ausweitet. Er verschärft durch seinen Eskalationskurs gegenüber den USA die Probleme weiter. Die türkische Opposition jedoch fällt in diesem schicksalhaften Moment komplett aus.

Erdogans größte Stärke ist in diesen Tagen wieder einmal die Schwäche seiner Gegner.