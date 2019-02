Die türkischen Grenzbehörden haben im vergangenen Jahr weniger Deutschen die Einreise verweigert. Dem Auswärtigen Amt wurden 78 Fälle gemeldet, 2017 waren es noch 95 gewesen. Das geht aus einer Antwort von Staatsminister Michael Roth auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Der leichte Rückgang reicht dem Außenministerium allerdings nicht, um seine Warnungen vor einer Zurückweisung von Reisenden an Flughäfen oder Grenzübergängen zu streichen. Diese finden sich weiter in den Reisehinweisen. "Betroffene Personen mussten nach einer Wartezeit in Gewahrsam von mehreren Stunden bis zu einigen Tagen ihre Rückreise nach Deutschland antreten", heißt es dort. "Dabei wurden ihnen ihre Mobiltelefone abgenommen und diese auf gespeicherte Inhalte sowie Kontakte durchsucht."

Die Hintergründe der Einreiseverweigerungen würden zwar grundsätzlich nicht mitgeteilt, schreibt das Auswärtige Amt weiter. Es sei aber "auch hier ein Zusammenhang mit anonymen Denunziationen nicht auszuschließen". Ein hoher Anteil der Zurückgewiesenen habe einen kurdischen oder türkisch-alevitischen Familienhintergrund.

Türkische Politiker wollen Entschärfung der Reisehinweise

Türkische Politiker haben wiederholt eine Entschärfung der Reisehinweise gefordert. Die Regierung in Ankara hofft für dieses und die kommenden Jahre auf eine deutliche Steigerung der Zahl deutscher Türkei-Urlauber.

Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 war es zu einer deutlichen Steigerung der Einreiseverweigerungen und Festnahmen deutscher Staatsbürger gekommen. Das belastete die Beziehungen beider Länder massiv und führte letztlich auch dazu, dass das Auswärtige Amt ein Jahr später seine Reisehinweise verschärfte.

Die Freilassung des prominentesten deutschen Häftlings in der Türkei, des Journalisten Deniz Yücel, hatte vor einem Jahr eine Phase der Entspannung eingeleitet. Aber nach wie vor enthalten die Reisehinweise auch die Warnung vor willkürlichen Festnahmen.

Anzahl deutscher politischer Gefangener in der Türkei ist unklar

Wie viele Deutsche heute noch aus politischen Gründen in der Türkei in Haft sitzen, teilt die Bundesregierung seit kurzem nicht mehr mit. Damit hat sie sich von einer monatelangen Praxis während der deutsch-türkischen Krise verabschiedet. "Eine eindeutige Einordnung in Verhaftungen aus "politischen" Gründen und "nicht politischen" Gründen ist nicht möglich", schreibt Staatsminister Roth jetzt in seiner Antwort an die Linke.

"Nicht in jedem Fall sind die den Verhaftungen zugrundeliegenden Vorwürfe mit den der Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen bewertbar", heißt es. Die Aussagekraft einer Bezifferung der Fälle wäre daher "zweifelhaft".

Bis vor einigen Wochen hatte die Bundesregierung diese Bezifferung aber noch vorgenommen. Zuletzt war von vier Häftlingen die Rede, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert seien.