Türkei vor dem Referendum Erdogan umgarnt die Kurden

"Ich bin wie Diyarbakir: traurig, wütend, empört", schrieb die kurdische Menschenrechtsaktivistin Nurcan Baysal im November 2016 auf ihrem Blog.

Baysal hat, wie keine andere Autorin, in den vergangenen Monaten den Krieg gegen die Kurden im Südosten der Türkei dokumentiert. Sie hat beschrieben, wie Städte wie Sirnak, Cizre, Nusaybin vom türkischen Militär ausgelöscht, Hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben wurden.

Nun blickt Baysal voller Sorge dem Referendum über das Präsidialsystem entgegen: "Ich weiß nicht, was der 16. April bringen wird", sagt sie. "Aber ich fürchte, dass das Leben für uns Kurden nicht einfacher werden wird."

Baysal sitzt in einem Café im Istanbuler Stadtteil Beyoglu. Sie ist aus ihrer Heimatstadt Diyarbakir, im Südosten der Türkei, angereist, um mit einer Gruppe türkischer Autoren, Aktivisten, Journalisten über das Schreiben und den Widerstand unter Präsident Recep Tayyip Erdogan zu diskutieren.

"Wir stecken in einem Dilemma", sagt Baysal. Sollte Erdogan das Referendum gewinnen, werde er seine Alleinherrschaft weiter ausbauen. Sollte er verlieren, werde er das Land ins Chaos stürzen.

So wie Baysal denken viele Menschen im kurdischen Südosten der Türkei: Sie sind nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung mit dem türkischen Staat der Illusion beraubt, dass es einen einfachen Weg zu Frieden und Demokratie in der Türkei geben kann.

Und doch hängt am 16. April viel von ihnen ab. Die Kurden stellen mit etwa zwölf Millionen Bürgern die größte ethnische Minderheit des Landes. Sie können den Ausgang der Abstimmung entscheidend beeinflussen.

Bislang war der Südosten der Türkei gespalten: Muslimisch-konservative Kurden unterstützen mehrheitlich die Regierungspartei AKP, Laizisten und kurdische Nationalisten die prokurdische Partei HDP. An diesem Muster, glaubt der türkische Meinungsforscher Kemal Özkiraz, werde sich auch beim Referendum wenig ändern. "Die Frage ist: Welche Seite kann ihre Anhängerschaft besser mobilisieren?"

Immer wieder Repressionen gegen die HDP

Wahlkampf der HDP in Istanbul: Die Wände des Dedman-Hotels im Geschäftsviertel Sisli sind mit HDP-Fahnen geschmückt. Menschen drängeln sich vorm Eingang. Sie tragen Plakate mit dem Schriftzug "Hayir", "Nein", in der Hand.

"Wir sagen Nein zu den Verbrechen in Cizre und Nusaybin!", ruft die HDP-Abgeordnete Filiz Kerestecioglu von der Bühne. "Nein zum Einmannstaat!" Als die Partei auf einer Leinwand Bilder ihrer beiden inhaftierten Vorsitzenden, Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas, zeigt, haben viele Gäste im Saal Tränen in den Augen.

AFP Bilder der inhaftierten HDP-Vorsitzenden Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas

Die HDP war in den vergangenen Monaten wie keine andere Partei in der Türkei Repressionen durch den Staat ausgesetzt. Yüksekdag und Demirtas sitzen seit November als vermeintliche Terrorunterstützer im Gefängnis - mit ihnen Hunderte weitere Mandatsträger der HDP. Seit dem 6. April befinden sich mehr als hundert Gefangene in der Türkei im Hungerstreik.

Türkische Medien schweigen die Opposition tot. Der Staatssender TRT räumte der AKP-Kampagne zwischen dem 1. und 22. März 4431 Sendeminuten ein, den Sozialdemokraten 221 Minuten, der HDP eine Minute. Kundgebungen der HDP wurden sabotiert, selbst der Wahlkampfsong der Partei wurde verboten. "Jede andere Partei wäre unter dem Druck, dem wir ausgesetzt sind, längst zerbrochen", sagt Parlamentarierin Kerestecioglu.

Von Tür zu Tür - mit dem klaren Nein

Die HDP verfolgt eine dezentrale Kampagne. Ihre Anhänger gehen von Haus zu Haus, treten in Teehäusern und Kulturvereinen auf. Sie werben mit dem Versprechen auf Demokratie, Pluralismus, Laizismus für ein Nein zum Präsidialsystem.

Erdogan setzt dagegen auf die Sehnsucht seiner Anhänger nach Stabilität und Sicherheit. Er hat die HDP seit deren Erfolg bei den Parlamentswahlen im Juni 2015 konsequent kriminalisiert. Vor dem Referendum schürt er erneut die Ängste vor einer Ausweitung des kurdisch-türkischen Konflikts, um Wähler zu mobilisieren. "Sie schicken euch nach Kandil (Hauptquartier der PKK), wir holen euch ins Parlament", sagte er bei einer Rede in Diyarbakir.

Noch ist völlig offen, ob diese Strategie aufgeht. Die Umfragen schwanken auch im Südosten der Türkei stark. Sollte Erdogan eine Mehrheit der Kurden auf seine Seite ziehen, wäre ihm der Sieg bei dem Referendum aber wohl nicht mehr zu nehmen.

"Erdogan inszeniert sich als Schlichter in einem Konflikt, den er selbst immer weiter befeuert", kritisiert Menschenrechtsaktivistin Baysal. "Die Antwort der Menschen in der Türkei, egal ob Türken oder Kurden, kann nur eine sein: Wir müssen am 16. April mit Nein stimmen."