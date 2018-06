Wahlen in der Türkei Erdogans Finale

Die Türkei hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Premieren erlebt: Präsident Recep Tayyip Erdogan, der das Land seit 15 Jahren unangefochten regiert, ist in Bedrängnis geraten. Er hat sich mit seiner Entscheidung, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen um eineinhalb Jahre auf den 24. Juni vorzuziehen, selbst unter Druck gesetzt. Doch seine Kampagne hat nie Fahrt aufgenommen.

Erdogan selbst spricht zum ersten Mal vom Verlieren. Sollte die Nation eines Tages "genug!" sagen, dann würde er abtreten, versprach er. Das Hashtag #tamam (auf Deutsch "genug") wurde darauf innerhalb von zwölf Stunden auf Twitter fast eineinhalb Millionen Mal verwendet.

Die Opposition wirkte zudem im Wahlkampf wie ausgewechselt: Sozialdemokraten (CHP), Nationalisten (IYI) und Islamisten (Saadet), die sich jahrelang bekämpften, schmiedeten eine Anti-Erdogan-Allianz. Es ist eine Zäsur, dass Politiker über ideologische Gräben hinweg auf diese Weise zusammenarbeiten.

Video-Einschätzung vor der Wahl: "Das Rennen ist offen"

Video SPIEGEL ONLINE

Bei der Präsidentschaftswahl 2014 hatte Erdogan den Islamfunktionär Ekmeleddin Ihsanoglu als Gegner, einen Technokraten, den selbst Unterstützer für einen Langweiler hielten und der bei dem Votum entsprechend unterging. Die einzige Überraschung damals war der junge Menschenrechtsanwalt Selahattin Demirtas, der als weitgehend unbekannter Kandidat der linken, prokurdischen Partei HDP auf Anhieb vier Millionen Stimmen holte.

Am Sonntag treten neben Demirtas drei weitere Kandidaten und eine Kandidatin gegen Erdogan an, die fast alle ihre jeweilige Anhängerschaft elektrisieren. Demirtas führt seine Kampagne mit einem Witz, der fast vergessen lässt, dass er seit eineinhalb Jahren unter fadenscheinigen Gründen in Untersuchungshaft sitzt. Mit Meral Aksener und ihrer neu gegründeten, nationalistischen IYI-Partei ist Erdogan Konkurrenz im rechten Lager entstanden.

AP Muharrem Ince (auf einer Wahlkampfveranstaltung in Izmir)

Die größte Sensation im Wahlkampf ist Muharrem Ince, der Bewerber der Republikanischen Volkspartei (CHP). Ince sitzt seit 16 Jahren im Parlament. Aber die allermeisten Türken lernen ihn jetzt erst kennen. Ince war eine Art Notfallkandidat, nachdem der frühere Präsident Abdullah Gül der Opposition abgesagt hatte. Doch er legte eine fulminante Kampagne hin. Er ist souverän, originell. Er lässt die CHP, die lange Zeit als elitär und verstaubt galt, plötzlich als frische Alternative zur Regierungspartei AKP erscheinen.

Erdogan hat Neuwahlen ausgerufen im Vertrauen darauf, diese zu gewinnen. In den vergangenen Wochen jedoch ist sein Vorsprung geschrumpft. Seine Regierung ist mit einer Währungskrise konfrontiert, auf die sie keine Antwort findet. Erdogan ist zwar immer noch der populärste Politiker in der Türkei. Doch manche Umfragen sehen die AKP inzwischen gleichauf mit der Opposition.

Für Sonntag sind drei Szenarien denkbar:

Szenario 1: Erdogans Triumph

Ein Sieg Erdogans würde den Wandel der Türkei von einer Demokratie in einen Ein-Mann-Staat besiegeln. Erdogan wäre in dem neuen Präsidialsystem Staats- und Regierungschef zugleich. Er könnte eine Mehrheit der Verfassungsrichter bestimmen und Minister nach Belieben austauschen. Die Zivilgesellschaft, die trotz aller Repressionen beharrlich Widerstand leistet, wäre wohl endgültig demoralisiert.

Erdogan will die Türkei zu einem Familienbetrieb umbauen. Er hat zwölf Verwandte auf die Kandidatenliste für die Parlamentswahlen gesetzt. Sein Schwiegersohn Berat Albayrak dürfte als möglicher Vizepräsident in der neuen Regierung weiter an Einfluss gewinnen.

In Europa glauben manche, Erdogan könnte sich nach einem Wahlsieg entspannen und auf Gegner zugehen. Seine Leute relativieren diese Hoffnung: "Wenn Erdogan am 24. Juni triumphiert", prophezeien sie, "regiert er erst richtig durch." In der Außenpolitik dürfte Erdogan ein unberechenbarer Partner bleiben. Er könnte sein Selbstvertrauen aus einem Wahlsieg für weitere Alleingänge in Syrien und im Irak nutzen. Berater deuten an, dass die Regierung versuchen wird, den Flüchtlingsdeal mit der EU neu zu verhandeln.

Szenario 2: Präsident ohne Mehrheit im Parlament

Erdogan hat die AKP auf Gehorsam getrimmt. Mitgründer der Partei, wie Ex-Präsident Gül, haben sich frustriert aus der Politik zurückgezogen. Das Ergebnis ist, dass die AKP heute deutlich weniger populär ist als ihr Vorsitzender. Bei den Wahlen am Sonntag könnte sich das nun rächen. Sollte es die HDP über die Zehnprozenthürde schaffen, worauf Umfragen hindeuten, würde die AKP wohl die Mehrheit im Parlament verlieren.

Die Türkei fände sich in einer Blockadesituation wieder, da das Präsidialsystem auf eindeutige Mehrheitsverhältnisse ausgerichtet ist. Für Erdogan wäre das Regieren deutlich komplizierter als bisher. Er müsste sich für einzelne Gesetzesvorhaben jeweils eine Mehrheit im Parlament holen. Die Opposition könnte ihre Zustimmung zum Haushalt verweigern. In der AKP glauben wenige, dass Erdogan bereit wäre, eine solche Konstellation hinzunehmen. Es ist denkbar, dass er die Bürger ein weiteres Mal wählen lassen oder, wie jetzt auch schon, über Dekrete am Parlament vorbei regieren würde.

Szenario 3: Erdogan verliert

Eine Niederlage Erdogans bei den Wahlen war lange Zeit vor allem eine Wunschvorstellung der Opposition. Nun ist ein solches Ergebnis zumindest nicht mehr völlig ausgeschlossen. Erdogans Erfolg beruht auf dem Nimbus der Unbesiegbarkeit. Sollte die Opposition Erdogan in eine Stichwahl am 8. Juli zwingen, dann, so fürchten Vertraute des Präsidenten, könnte eine Dynamik entstehen wie während der Anti-Erdogan-Proteste im Istanbuler Gezi-Park 2013. "Wir brauchen eine Entscheidung in der ersten Runde", sagt ein AKP-Politiker.

Oppositionelle fürchten, dass Erdogan die Wahl manipuliert, dass er auch hier Neuwahlen erzwingen oder das Ergebnis ignorieren und über Notstandsgesetze weiter herrschen könnte, was zu Massenprotesten und Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten führen könnte. "Niemand weiß, was genau am 24. Juni passiert", sagt ein türkischer Oppositionspolitiker. "Sicher ist nur, dass die Türkei nach dieser Wahl ein anderes Land sein wird."