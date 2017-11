Türkei Weiterer Deutscher aus Untersuchungshaft entlassen

Ein weiterer aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierter Deutscher ist wieder auf freiem Fuß. Für die Person sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Um wen es sich handelt, gab er nicht bekannt. Der Betroffene habe darum gebeten, anonym zu bleiben.

Das Verfahren gegen die Person vor Gericht laufe in der Türkei unabhängig von der Freilassung aber weiter, teilte das Auswärtige Amt dem SPIEGEL mit. Gegen die betreffende Person würden im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Sommer 2016 politische Strafvorwürfe erhoben.

Nach der Freilassung sind nun noch mindestens neun weitere Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert, unter anderem die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu.

In der vergangenen Woche war bereits der Menschenrechtler Peter Steudtner überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden und konnte kurz darauf nach Deutschland ausreisen. Die Freilassung ging auf eine geheime Mission von Altkanzler Gerhard Schröder zurück. Er reiste auf Bitten von Außenminister Gabriel und mit Wissen von Kanzlerin Angela Merkel zu Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.