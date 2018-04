Neuwahlen in der Türkei Wer soll Erdogan stoppen?

Lange Zeit hatten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Devlet Bahceli, der Vorsitzende der rechtsnationalistischen Oppositionspartei MHP, nichts weiter als Verachtung füreinander übrig. Bahceli warf Erdogan vor, durch seine liberale Haltung gegenüber Minderheiten die Interessen der Türkei zu verraten. Regierungspolitiker beschimpften Bahceli als "Rassisten".

Anfang des Jahres jedoch schmiedeten die Regierungspartei AKP und die MHP eine Wahlallianz; dem Zusammenschluss waren Monate der Kooperation vorausgegangen. Und nun gibt Bahceli, dessen Karriere in der Politik schon oft beendet schien, für Erdogan den Erfüllungsgehilfen.

Am Dienstag forderte Bahceli auf einer Fraktionssitzung, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen von November 2019 auf August 2018 vorzuziehen. Einen Moment lang rätselten Beobachter, was den MHP-Chef zu dem Vorstoß getrieben hat: Wollte er für Erdogan die Stimmung im Land testen? Oder setzte er zu einem Alleingang an?

Abgekartetes Spiel

Einen Tag später war es Erdogan selbst, der Klarheit schaffte: Nach einem Gespräch mit Bahceli im Präsidentenpalast erklärter er, dass sein Versprechen vom Vortag, wonach die Wahlen, wie geplant, im November 2019 stattfänden, nun nicht mehr gelte. Unter anderem wegen der Unruhen im Irak und in Syrien würde der Termin nun auf den 24. Juni 2018 vorgezogen.

Bahcelis Auftritt am Dienstag, so viel zeigte sich jetzt, war ein abgekartetes Spiel: Erdogan dürfte den Schritt von langer Hand geplant haben. Er hat sein Land damit ein weiteres Mal überrumpelt.

Die Oppositionsparteien, die sich, anderes als die MHP, nicht in den Dienst des Regimes gestellt haben, versuchten am Mittwoch mühsam die Fassung zu wahren. "Wir sind bereit", sagte Bülent Tezcan, der Sprecher der Republikanischen Volkspartei (CHP). "Das Volk muss wissen, dass diese Regierung unfähig ist zu regieren." Saruhan Oluc, der Vize-Chef der pro-kurdischen HDP gestand gegenüber dem SPIEGEL ein, dass es für seine Partei schwierig werden wird, die Massen zu mobilisieren: "Die Medien gehören der AKP."

Erdogan-Gegner hoffen auf ein Comeback von Abdullah Gül

Die Neuwahlen treffen die Opposition nicht völlig überraschend, aber doch unvorbereitet. Die meisten Beobachter hatten mit einem Termin im Herbst gerechnet. CHP, HDP und auch die neu gegründete, nationalistische Iyi-Partei der früheren Innenministerin Meral Aksener müssen sich nun erst sortieren.

Die CHP hat bislang noch nicht einmal einen Kandidaten gefunden, den sie im Juni ins Rennen schicken könnte. Ihr Vorsitzender Kemal Kilicdaroglu hat zwar im vergangenen Sommer Millionen Menschen zu einem Gerechtigkeitsmarsch versammelt, doch selbst Anhänger trauen ihm nicht zu, Erdogan gefährden zu können. Die HDP ist nach der willkürlichen Verhaftung ihrer Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag und unzähliger weiterer Mitglieder weit weniger schlagkräftig als bei den Parlamentswahlen 2015.

Als gefährlichste Konkurrentin für Erdogan galt Beobachtern bislang Iyi-Parteichefin Meral Aksener, die, ähnlich wie der Präsident, aus dem rechten Lager kommt. Durch den Termin am 24. Juni gerät sie nun jedoch unter Druck: Es ist unklar, ob ihre Partei bereits die formalen Voraussetzungen erfüllt, um überhaupt an der Wahl teilnehmen zu dürfen. Ein Berater Akseners sagte dem SPIEGEL, seine Chefin könnte gegebenenfalls auch als unabhängige Kandidatin antreten. Doch das dürfte Aksener Chancen auf einen Sieg weiter mindern.

Etliche Erdogan-Gegner hoffen deshalb auf ein Comeback: Seit Wochen machen in Ankara Gerüchte die Runde, der frühere Präsident und AKP-Mitgründer Abdullah Gül könnte in die Politik zurückkehren - etwa als Kandidat der islamischen Saadet-Partei. Gül hätte wohl nach wie vor genügend Rückhalt im Volk, um Erdogan ernsthaft herauszufordern. Es ist nur unwahrscheinlich, dass er sich das traut.