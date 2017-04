Verfassungsreferendum Türkische Opposition will nicht aufgeben

Das Ergebnis des türkischen Referendums hätte nicht heikler ausfallen können. Es sind nur wenige Stimmen, die den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan von einer Niederlage trennen. Aber auch die Opposition weiß, dass sie bei einem Ergebnis von rund 51 Prozent für eine Verfassungsänderung vorsichtig vorgehen muss, wenn sie die Entscheidung anfechten will. Zu viele Menschen feiern auf den Straßen schon den Machtgewinn Erdogans und glauben an eine blühende Zukunft der Türkei, wenn ihr Präsident bald nahezu ungehindert durchregieren kann.

"Wir respektieren die Entscheidung der Nation", sagte deshalb Okyay Sindir, Generalsekretär der Oppositionspartei CHP, vor türkischen Journalisten. Dies gelte aber nicht für die Entscheidungen der Obersten Wahlkommission YSK. Gegen diese richten sich die Manipulationsvorwürfe hauptsächlich.

Auch YSK wurde "gesäubert"

In der YSK sitzen Richter aus dem Kassationshof und dem Staatsrat, das sind die obersten Gerichte der Türkei. Die Mitglieder werden zwar durch eine geheime Wahl bestimmt. Allerdings hat Erdogan im Zuge des von ihm verhängten Ausnahmezustands auch hier "gesäubert". Vermeintlich verdächtige Richter in der Obersten Wahlkommission, aber auch in den regionalen Kommissionen haben ihr Amt längst aufgeben müssen.

Die CHP wirft der YSK nun vor, sie habe gegen die Regeln verstoßen. Viele Wähler hatten sich im Laufe des gestrigen Wahltages beschwert, dass sie Zweifel an der Echtheit der Stimmzettel hätten. Wer beim Referendum abstimmen wollte, bekam einen Umschlag samt Wahlzettel ausgehändigt. Die Türken setzten nicht ihr Kreuz, sondern mussten ihre Entscheidung im Ja- oder Nein-Feld stempeln.

Viele beklagen nun, dass die Umschläge keine offizielle Signatur oder einen Stempel des zuständigen Wahlbezirks oder der Wahlkommission getragen hätten. Trotz der Ungereimtheiten hatte die YSK gestern erklärt, dass alle Stimmen als gültig zu werten seien, solange es keine Hinweise gebe, dass sie von außen in die Wahlkabinen gebracht worden seien.

Die Wahlkommission wehrt sich gegen die Vorwürfe. Alle Wahlzettel und Umschläge seien von der YSK produziert worden und seien nicht gefälscht, sagte Kommissionschef Sadi Güven bei einer Pressekonferenz. "Daran gibt es keinen Zweifel." Um wie viele Stimmen es sich handelt, wisse er nicht.

Es sind nicht nur die fragwürdigen Wahlzettel, an denen sich die Opposition stört, sondern auch die ungleichen Bedingungen, die vor dem Referendum herrschten. Erdogan hätte sich als Staatspräsident laut türkischem Gesetz neutral verhalten und auf Wahlwerbung verzichten müssen, sagte Sindir. Das Gegenteil sei der Fall gewesen.

Beide Parteien kritisieren zudem die Berichterstattung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, auf deren Hochrechnungen sich die meisten anderen Medien bezogen hatten. Diese habe zu früh von einem Vorsprung des Ja-Lagers berichtet, sagte Mehmet Hadimi Yakupolu, CHP-Vertreter in der Wahlkommission. Das Ziel sei es gewesen, Wahlbeobachter der Opposition durch die Nachrichten zu demoralisieren, heißt es bei der CHP. Sie hatte gestern ihre Leute deshalb aufgerufen, bei der Auszählung bis zuletzt auf ihren Posten zu bleiben.

Juristischer Erfolg fraglich

Unterstützung bekommt die CHP von der prokurdischen HDP, die Sonntagabend bereits auf Twitter erklärt hatte, sie werde eine Neuauszählung der Stimmen aus zwei Dritteln der Urnen verlangen. Es gebe Hinweise auf eine "Manipulation der Abstimmung in Höhe von drei bis vier Prozentpunkten".

Die Opposition hat jetzt die Möglichkeit, eine Neuauszählung zu verlangen. Am Ende hat aber auch bei diesem Vorgang wieder die YSK das letzte Wort. Bei allen juristischen Wegen innerhalb der Türkei dürfte die Opposition keine großen Erfolgschancen haben. Denn seit dem Putschversuch am 15. Juli hat Erdogan nicht nur Journalisten und Beamte entlassen oder verhaften lassen, die ihm ein Dorn im Auge waren, sondern auch alle Richter.

Die CHP schaut deshalb bereits über die türkischen Grenzen: Zur Not werde man vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.