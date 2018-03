Dialog mit Kurden Türkei wirft Frankreich Terrorunterstützung vor

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erstmals Vertreter der Miliz "Syrische Demokratische Kräfte" (SDF) empfangen. Macron lobte bei dem Treffen die "entscheidende Rolle" des Bündnisses im Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) und sicherte ihm die "Unterstützung Frankreichs" zu.

Das ruft die Türkei auf den Plan - denn die SDF werden von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) dominiert. Also genau von jener Miliz, die Ankara mit der Militäroffensive Operation Olivenzweig aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet um Afrin vertreiben will.

Der türkische Vizeministerpräsident Bekir Bozdag warf Frankreich am Freitag via Twitter vor, mit dem Hilfsangebot an die SDF Terroristen zu unterstützen. Diejenigen, die mit Terrorgruppen gegen die Türkei zusammenarbeiteten und Solidarität zeigten, würden "wie die Terroristen ein Ziel der Türkei werden", drohte Bozdag. "Wir hoffen, dass Frankreich nicht einen solch irrationalen Schritt geht."

Macron hatte am Donnerstag auch angeboten, im Afrin-Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden zu vermitteln. Auch das lehnt Ankara strikt ab. Stattdessen solle Paris "eine klare Haltung gegen alle Formen des Terrors" zeigen, forderte Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Staatschef selbst bezeichnete Frankreichs Haltung gegenüber den kurdischen Milizen als "völlig falsch".

Trump sorgt für zusätzliche Verwirrung

Zugleich kündigte Erdogan eine Ausweitung der türkischen Militäroperationen gegen kurdische Gruppen in Syrien und im Irak an. Die Vorbereitungen dafür seien angelaufen, so der türkische Präsident. Ziel sei es, die kurdischen Kämpfer aus dem gesamten Gebiet entlang der türkisch-syrischen Grenze zu vertreiben - diese Grenze ist rund 900 Kilometer lang. In dem Gebiet sind derzeit rund 2000 US-Soldaten stationiert, die SDF-Kämpfer ausbilden. Dazu sagte Erdogan, die Türkei wolle Soldaten anderer Nationen kein Haar krümmen, könne aber nicht zulassen, dass sich kurdische Milizionäre dort frei bewegten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag bei einer Rede vor Industriearbeitern in Syrien beiläufig mitgeteilt, er wolle den Militäreinsatz in Syrien "sehr bald" beenden. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", kündigte Trump an. Um Syrien sollten sich "andere Leute" kümmern. Wen er damit meint, sagte der US-Präsident aber nicht. Mit dem Außenministerium hat Trump seine Abzugspläne offenbar auch nicht abgestimmt. Auf die Frage, ob sie über die Pläne im Bilde sei, sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert: "Bin ich nicht, nein. Nein."