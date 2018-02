Zum 64. Geburtstag Türkische Journalisten schenken Erdogan Cremetorte

Recep Tayyip Erdogan geht auf Reisen. Der türkische Präsident wird in den kommenden fünf Tagen Algerien, Mauretanien, Senegal und Mali besuchen. Ein straffes Programm. Vor seinem Abflug hat er sich aber noch gestärkt - mit einer Torte. Das süße Backwerk bekam er von türkischen Journalisten geschenkt, die ihm damit zu seinem 64. Geburtstag gratulierten.

Bei einer live übertragenen Pressekonferenz am Istanbuler Atatürk-Flughafen sagte einer der Reporter: "Zuerst möchte ich Ihnen im Namen aller Journalisten-Freunde zum Geburtstag gratulieren. Wie fühlen Sie sich mit 64?" Erdogan antwortete mit einer Gegenfrage: "Was ist Ihr Eindruck?" Daraufhin sagte der Journalist: "Äußerst jung und gesund."

Eingeschränkte Pressefreiheit in der Türkei

Zum Abschluss der Pressekonferenz versammelten sich die Journalisten rund um Erdogan an dessen Tisch. Der Präsident bedankte sich und schnitt die mit Früchten belegte runde Cremetorte vor laufenden Kameras an. Er verteilte Stücke an die umstehenden Reporter und aß dann selber ein wenig davon.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt der EU-Beitrittskandidat Türkei auf Platz 155 von 180. Dutzende Journalisten sind im Gefängnis. Kritiker werfen der türkischen Regierung vor, Druck auf Medien auszuüben und deren Unabhängigkeit zu untergraben. Erdogan hat dagegen erst im vergangenen Monat wieder erklärt, sein Land sei Vorreiter in Sachen Pressefreiheit.