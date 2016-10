Ankara Türkische Polizei tötet Terrorverdächtigen

Der Terrorverdächtige soll die Warnungen der Polizisten ignoriert und das Feuer auf sie eröffnet haben. Daraufhin töteten ihn die türkischen Polizisten in Ankara, berichtet die staatliche Agentur Anadolu. Sie zitiert den Gouverneur der Hauptstadt, Ercan Topaca.

Demnach handele es sich bei dem erschossenen Mann um ein Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Der Verdächtige habe einen Selbstmordanschlag in Ankara geplant, zitiert Anadolu Topaca.

Die Polizei habe Sprengstoff am Tatort gefunden. Der Verdächtige sei um drei Uhr nachts in einem Außenbezirk Ankaras gestellt worden. Bei dem folgenden Schusswechsel wurde er laut Topaca getötet.

Die örtlichen Behörden hatten am Montag öffentliche Veranstaltungen in Ankara bis Ende November untersagt, nachdem mögliche Anschlagspläne bekanntgeworden waren. Das türkische Militär kämpft in Syrien gegen die IS-Miliz. Zuletzt waren die Aufständischen immer wieder für Anschläge in der Türkei verantwortlich.