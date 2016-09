Razzien in Istanbul Türkische Polizei nimmt 40 mutmaßliche IS-Terroristen fest

Bei Razzien in Istanbul hat die türkische Polizei 40 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Die Verdächtigen kämen aus Aserbaidschan, dem Iran, Irak und Afghanistan, berichtete die Zeitung "Daily Sabah". 23 Häuser im Stadtteil Fatih seien durchsucht worden. Dabei seien auch belastende Dokumente sichergestellt worden.

Einige der Festgenommenen seien im syrischen Bürgerkriegsgebiet gewesen., hieß es weiter. Die Islamisten hatten sich zu einer Serie von Anschlägen in der Türkei bekannt. Im vergangenen Monat waren türkische Einheiten ins benachbarten Syrien vorgerückt, um gegen IS-Kämpfer als auch gegen eine Kurdenmiliz vorzugehen.

Am vergangenen Wochenende griff die türkische Luftwaffe erneut Stellungen des IS in Nordsyrien an. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf Armeequellen, drei IS-Ziele seien bei den Luftschlägen in der Gegend um die Orte Baraghitah und Sandarah zerstört worden, darunter das mutmaßliche IS-Hauptquartier in dieser Region und ein Munitionsdepot.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte es am Sonntag in der Nähe von Al-Rai heftige Kämpfe zwischen syrischen Rebellen und IS-Anhängern gegeben. Die Rebellen seien weiter vorgerückt, teilte die Beobachtungsstelle mit. Insgesamt hätten sie seit Samstag sieben Dörfer eingenommen.