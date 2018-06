Türkische Präsidentschaftskandidaten Fünf gegen Erdogan

Selahattin Demirtas, Demokratische Partei der Völker (HDP):

Seit mehr als eineinhalb Jahren sitzt Selahattin Demirtas in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Regierung wirft ihm Terrorhilfe vor. Demirtas, 45, darf außer seinen Anwälten und seiner Familie keinen Besuch empfangen, Kontakt zu anderen Häftlingen ist ihm verboten.

Trotzdem ist der Menschenrechtsanwalt Demirtas, der Erdogan bei den Parlamentswahlen 2015 an den Rand einer Niederlage brachte, in der türkischen Öffentlichkeit nach wie vor so präsent wie kaum ein anderer Politiker.

Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag tritt er gegen Erdogan an - aus dem Gefängnis heraus. In einem Interview, das der SPIEGEL Anfang Juni schriftlich mit Demirtas führte, erklärte dieser, wie er mit der Situation fertig wird: "Wenn es dir gelingt, die Mauern in deinem Kopf einzureißen, dann bist du kein Gefangener mehr, dann bist du frei."