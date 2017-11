Mehmduh Cikmaz Türkischer Geheimdienst nimmt Gülen-Vertrauten im Sudan fest

Spektakulärer Fall im Sudan: Der türkische Geheimdienst MIT hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu einen Geschäftsmann festgenommen, der als "Schatzmeister" der verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen gedient haben soll. Mehmduh Cikmaz sei zu einem nicht genannten Zeitpunkt vom MIT bei einem gemeinsamen Einsatz mit dem sudanesischen Nachrichtendienst NISS gefasst worden.

Nach einer Befragung vor Ort sei Cikmaz in die Türkei gebracht worden, berichtete Anadolu weiter. Demnach floh Cikmaz im Januar 2016 in den Sudan, von wo aus er weiter Geldtransfers für die Gülen-Bewegung organisiert habe. Die Organisation wird in der Türkei für den gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht. Ihr Gründer Gülen, der im Exil in den USA lebt, bestreitet aber jede Verwicklung.

Seit dem Putschversuch hat die türkische Regierung zehntausende mutmaßliche Mitglieder der Bewegung festnehmen und aus dem Staatsdienst entfernen lassen. Zudem dringt sie darauf, dass die Gülen-Schulen im Ausland geschlossen werden. Laut Anadolu hat der Geheimdienst eine spezielle Abteilung zur Suche nach Gülenisten im Ausland gebildet. Ankara wirft besonders Deutschland vor, ihnen Zuflucht zu gewähren.