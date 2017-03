Türkische Politiker in der EU So gehen die Länder mit türkischen Wahlkampfauftritten um

Der Streit über die Auftritte türkischer Politiker in Europa ist am Wochenende eskaliert. Die Niederlande ließen Außenminister Mevlüt Cavusoglu nicht landen und wiesen die Familienministerin Beytül Sayan Kaya aus. Auch in der Schweiz und Österreich wurden geplante Auftritte kurzfristig abgesagt. In anderen europäischen Ländern hingegen konnten türkische Politiker ungestört für die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Recep Tayyip Erdogan werben. Der Umgang der Länder mit den Wahlkampfauftritten im Überblick:

Dänemark

Der dänische Premierminister Lars Løkke Rasmussen zog am Sonntag Konsequenzen aus den harschen Reaktionen der Türkei auf die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in den Niederlanden. Er bat seinen Amtskollegen Binali Yildirim darum, einen für den 19. und 20. März geplanten Besuch in Dänemark zu verschieben.

Die beiden Premierminister wollten sich unter anderem zu Gesprächen treffen - Medienberichten zufolge wollte Yildirim auch an Versammlungen mit türkischen Bürgern teilnehmen. In den vergangenen Wochen hatten türkische Politiker solche Versammlungen immer wieder genutzt, um für die umstrittene Verfassungsreform zu werben.

Deutschland

DPA Türkischer Sportminister Akif Cagatay Kilic in Köln

Mehrere deutsche Kommunen hatten in den vergangenen Wochen türkischen Ministern aus Sicherheitsgründen Auftritte verweigert. Mal hieß es, der Brandschutz sei nicht gewährleistet, dann fehlten angeblich ausreichend Parkplätze. Sportminister Akif Cagatay Kilic konnte am Freitagabend jedoch in Köln auftreten.

Am Freitag hatte das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass die Bundesregierung die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland verbieten kann. Im Rahmen einer abgewiesenen Verfassungsbeschwerde erklärten sie, dass weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht ausländischen Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern einen Anspruch gebe, nach Deutschland zu reisen, um amtliche Funktionen auszuüben.

Frankreich

Das französische Außenministerium wählt einen anderen Umgang mit den Wahlkampfauftritten. Es genehmigte eine Rede des türkischen Außenministers in Metz im Osten des Landes. Dort sprach Mevlüt Cavusoglu am Sonntag vor Anhängern. Die Veranstaltung, die von einem örtlichen türkischen Verband organisiert wird, stelle keine Gefahr für die öffentliche Ordnung dar, sagte ein Ministeriumsmitarbeiter laut Nachrichtenagentur Reuters. Das französische Außenministerium forderte die Türkei allerdings auf, Provokationen zu unterlassen.

AFP Cavusoglu bei seinem Auftritt in Metz

Niederlande

Die Niederlande verweigerten am Samstag dem türkischen Außenminister die Landeerlaubnis, später versperrten sie Familienministerin Kaya den Zutritt zum türkischen Konsulat in Rotterdam und wiesen sie schließlich sogar nach Deutschland aus, von wo sie mit dem Auto gekommen war.

Die Regierung in Den Haag begründete das damit, dass ein Aufruf an Türken zur massenhaften Teilnahme an dem geplanten Auftritt Cavusoglus die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet habe.

Österreich

Auch in mehreren Städten in Österreich wurden an diesem Wochenende Auftritte von AKP-Politikern abgesagt. Die Behörden sähen die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet, teilte die Polizei wenige Stunden vor einem Termin in Hörbranz in Vorarlberg mit. Ursprünglich war die Veranstaltung demnach als Buchpräsentation angekündigt. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass der frühere türkische Energieminister Taner Yildiz dort für die geplante Verfassungsänderung werben wollte, sagte die Polizei. Zuletzt seien 400 Teilnehmer erwartet worden.

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz rief die Regierung der Türkei daraufhin auf, die türkische Innenpolitik nicht "nach Österreich zu tragen", weil dies der Integration in Österreich schade.

Schweden

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm fanden am Sonntag mehrere Veranstaltungen mit türkischen Politikern statt. Ein Lokal sagte einen Wahlkampfauftritt allerdings ab: Einem Bericht des schwedischen Rundfunks SVT zufolge wollte der Gastwirt nicht, dass sein Lokal in die politischen Diskussionen in der Türkei hineingezogen wird. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge in erhöhter Alarmbereitschaft.

Verboten sind solche Veranstaltungen in Schweden nicht. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte dem SVT: "Wir haben Meinungsfreiheit in Schweden und alle haben das Recht, Reden zu halten und sich zu treffen."

Schweiz

Nach seinem Auftritt im französischen Metz stand eigentlich ein Termin in der Schweiz auf dem Kalender von Cavusoglu - doch der Auftritt wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Hotel in Zürich, in dem die Veranstaltung stattfinden sollte, sagte dem türkischen Politiker ab.

Im Schweizer Kanton Aargau sagten die Behörden den Auftritt eines AKP-Politikers ab. Die Veranstaltung war als Familienfest angemeldet worden, aus Sicherheitsgründen entzogen die Behörden die Genehmigung.

Die Schweiz hatte zuvor angekündigt, Cavusoglu die Einreise nicht verbieten zu wollen. Die Grundrechte und die freie Meinungsäußerung dürften nicht eingeschränkt werden, sagte der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Sollte die Sicherheit nicht garantiert werden können, könne die Türkei allerdings auch Maßnahmen ergreifen.