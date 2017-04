Opposition in der Türkei Gericht lässt inhaftierte Politiker frei

Ein türkisches Gericht hat die Haftentlassung zweier Abgeordneter der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP angeordnet. Meral Danis Bektas werde nach fast drei Monaten in Untersuchungshaft freigelassen, entschied das Gericht in Istanbul nach Angaben der Tageszeitung "Hürriyet" am Freitagabend. Für Bektas gelte allerdings ein Reiseverbot.

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals "Bianet" wurde auch die HDP-Abgeordnete Nursel Aydogan am frühen Freitagabend nach fast sechs Monaten in Untersuchungshaft unter Auflagen freigelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft Bektas und Aydogan unter anderem "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vor.

Zurzeit sitzen noch elf HDP-Abgeordnete in Untersuchungshaft, darunter der Parteivorsitzende Selahattin Demirtas, dem Propaganda für die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) und damit für eine "Terrorgruppe" zur Last gelegt werden. Ein Vorwurf, den Demirtas im Gespräch mit dem SPIEGEL zurückwies.

Zudem bleibt Figen Yüksekdag in Untersuchungshaft, der das Abgeordnetenmandat und der Co-Vorsitz der Partei von einem Gericht entzogen worden waren. Yüksekdag hatte im Februar nach einer Gerichtsentscheidung ihr Mandat als Abgeordnete im Parlament in Ankara verloren. Anfang März erkannte ein Gericht ihr zudem den Status als Parteichefin ab. Die HDP betrachtet Yüksekdag dennoch weiter als ihre Co-Vorsitzende.

Die HDP, der im Juni 2015 noch die Sensation gelungen war, als erste prokurdische Partei ins türkische Parlament einzuziehen, hatte bei den vorgezogenen Neuwahlen vier Monate später Verluste hinnehmen müssen. Sie landete mit 10,6 Prozent auf dem vierten Platz.