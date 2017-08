Finnland nach der Attacke "Wir sind nicht länger eine Insel"

"Wir sind nicht länger eine Insel", sagte der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä am Samstag vor Journalisten. Wenn sich der Messerangriff in Turku tatsächlich als terroristischer Mord herausstelle - und danach sieht derzeit alles aus - wäre es der erste in Finnland.

Der Schock darüber ist dem Land anzumerken. "Natürlich wussten wir, dass es auch hier passieren kann", sagte eine 51-jährige Einwohnerin von Turku, die ihren Namen nicht veröffentlichen möchte, dem SPIEGEL am Telefon. "Trotzdem dachten wir, dass es nicht passieren würde. Dass wir weit genug weg seien."

Zwei Frauen starben und insgesamt acht Menschen wurden verletzt, als ein mutmaßlich 18-jähriger Marokkaner am Freitagnachmittag mit einem Messer durch die Innenstadt der hübschen Hafenstadt lief und Passanten niederstach. Am Samstag nahm die Polizei noch vier weitere Marokkaner fest, die eine Verbindung zum Tatverdächtigen haben sollen. Gegen einen fünften Verdächtigen wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.

Im Vergleich zum Anschlag in Barcelona am Tag zuvor und zu den Terrorattacken in Paris, Berlin und London, ist die Zahl der Opfer geringer. Doch es ist die Brutalität der Tat, die viele Finnen schockiert.

Flohmarktverkäuferin Larisa Kosner erzählte dem öffentlich-rechtlichen Sender YLE, wie der Täter auf dem Marktplatz eine Mutter niederstach, die dort mit ihrem Baby im Kinderwagen unterwegs war. "Die Frau schrie und versuchte sich zu verteidigen und von dem Mann mit dem Messer wegzukommen", sagte Kosner.

Der Mann sei schließlich weitergerannt in Richtung Puutori, einem weiteren zentralen Platz. Während Rettungskräfte versucht hätten, die Frau wiederzubeleben, habe Kosner das Baby auf dem Arm gehalten und zu beruhigen versucht.

Rechtsextreme bilden sogenannte Bürger-Patrouillen

Dass der Täter offenbar ein Asylbewerber war, der erst im vergangenen Jahr nach Finnland gekommen war, wird ein zentraler Punkt bei der politischen Aufarbeitung des Verbrechens sein. Zwischen Anfang 2015 und März 2017 beantragten insgesamt etwa 39.000 Menschen in Finnland Asyl.

Die Stimmung gegen sie hat sich - wie in vielen anderen europäischen Ländern auch - in den vergangenen Monaten verändert. So hatte zum Beispiel Ministerpräsident Sipilä im September 2015 angekündigt, einige Flüchtlingsfamilien auf seinem Landsitz Kempele aufnehmen zu wollen, um auch andere Finnen dazu zu ermuntern, Verantwortung zu übernehmen.

Fünf Monate später nahm der Mitte-Rechts-Politiker den Plan zurück, nach einer "Neubewertung der Sicherheitslage". Fast zeitgleich bildeten Rechtsextremisten in mehreren Orten, die Flüchtlinge beherbergen, sogenannte Bürger-Patrouillen.

Im vergangenen September wurde ein junger Mann auf einer rechtsextremen Demo in Helsinki außerdem so heftig verprügelt, dass er später an seinen Verletzungen starb. Tausende hatten daraufhin in der Hauptstadt gegen Rassismus und Gewalt protestiert.

Und so versucht Finnland nun, sich nicht weiter vereinnahmen zu lassen vom Hass auf Einwanderer. Finnische Medien berichteten am Wochenende vielfach darüber, dass nicht nur der Täter einen Migrationshintergrund hatte, sondern auch die beiden verletzten Männer, die ins Krankenhaus kamen.

Sie waren verletzt worden, als sie sich dem Angreifer, der es offenbar vor allem auf Frauen abgesehen hatte, in den Weg stellten. Unter anderem der grüne Politiker Ville Niinistö bedankte sich auf Twitter bei "Hasan und Hassan", einem Unternehmer aus Turku und einem Touristen aus Schweden, für ihren Mut.

Kaksi puukotuksen takia sairaalaan joutunutta miestä, jotka tulivat estämään hyökkääjää,olivat nimeltään Hasan ja Hassan. Suurkiitos heille. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) 18. August 2017

Eine weitere Nutzerin schreibt: "Wir kennen den Namen des Angreifers nicht, der soll auch in Vergessenheit geraten." Aber die Namen von Hasan, Hassan und anderen Helfern, die sollten in Erinnerung bleiben.