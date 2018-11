Sanktionen gegen Iran Trump irritiert mit Tweet im "Game of Thrones"-Stil

Kurz nachdem die US-Regierung für den kommenden Montag die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Iran ankündigte, postete Trump bei Twitter ein Bild von sich - im Stil eines Film-Werbeplakats. Darauf: ein ernst in die Ferne schauender Trump in Anzug und Krawatte, vor verschwommenem Hintergrund. Dazu in großen Lettern die Worte: "Sanctions are coming - November 5" - also in etwa: "Die Sanktionen nahen - 5. November".

Worte und Schriftart in dem Trump-Tweet sind angelehnt an die erfolgreiche Mittelalter-Fantasyserie "Game of Thrones". Dort ist der Satz "Winter is coming" ("Der Winter naht") ein dramatisches Mantra - die ständig wiederholte Warnung vor einer heranziehenden Katastrophe und größtmöglichem Ungemach. Denn der Winter bringt nichts Gutes in der Serie.

Trump hat schon in der Vergangenheit erkennen lassen, dass er ein Faible für Hollywood-Elemente in der Politik hat - etwa, als er dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bei deren Singapur-Gipfel einen Videoclip in dramatischem Kinotrailer-Stil präsentierte, um seine politische Ansage für das Treffen zu untermauern.

In den sozialen Netzwerken traf der neue Tweet im Stil der Fantasyserie auf Hohn und Kritik, wenn auch die Nutzer schon etwas ermattet wirken in Anbetracht immer neuer erstaunlicher Trump-Tweets. Einer bezeichnete den Präsidenten als "Loser", ein anderer deutete an, dass auch diese Präsidentschaft irgendwann vorüber sein werde. Manche antworteten mit Bildern im selben Stil; auf einem ist Trump in Handschellen zu sehen, darüber wird in der gleichen Schriftart eine Anklage für das kommende Frühjahr angekündigt: "Indictments are coming - Spring 2019".

Der US-Fernsehsender HBO, der "Game of Thrones" produziert, äußerte sich nicht gerade begeistert über die Nachahmungsversuche aus dem Weißen Haus. "Was heißt Markenzeichen-Missbrauch auf Dothraki?", schrieb der Sender bei Twitter. Dothraki ist eine der vielen Sprachen in der Welt von "Game of Thrones".