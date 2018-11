Argentinien Wrack von verschollenem U-Boot entdeckt

Es ist gut ein Jahr her, da verschwand das argentinische U-Boot "ARA San Juan" im Südatlantik. Zwei Wochen hatte die argentinische Marine nach dem Boot und seinen 44 Besatzungsmitgliedern gesucht, die Rettungsmission dann aber erfolglos abgebrochen.

Nun hat ein privates Unternehmen, das von der Regierung beauftragt worden war, das Wrack der "ARA San Juan" etwa 800 Meter unter dem Meeresspiegel gefunden. Das teilte ein argentinischer Behördenvertreter am Freitag (Ortszeit) mit.

In seinem letzten Funkspruch hatte der Kapitän des U-Boots am 15. November 2017 gemeldet, dass Wasser über das Lüftungssystem in einen Batterietank eingedrungen sei und ein Kurzschluss einen Schwelbrand im Batteriesystem verursacht habe. Zweieinhalb Stunden nach dem Funkspruch hatten internationale Meeressonden eine Explosion auf der mutmaßlichen Position des U-Boots verzeichnet.

Verdacht auf Korruption

Einige Wochen nach Verschwinden des Bootes durchsuchte die argentinische Justiz das Hauptquartier der Marine in Buenos Aires sowie eine Filiale des deutschen Unternehmens Ferrostal. Die Behörden hatten den Verdacht, dass bei einer Überholung des U-Bootes in Argentinien Korruption im Spiel gewesen sein könnte. Verträge sollen demnach ohne Ausschreibungen vergeben worden sein und hätten unter anderem Ferrostaal sowie den deutschen Batteriehersteller Hawker zur Lieferung von Batteriezellen für das elektrisch angetriebene U-Boot begünstigt.

Auch der argentinische Verteidigungsminister Aguad hatte gesagt, es gebe Hinweise darauf, "dass die verwendeten Materialien nicht der erforderlichen Qualität" entsprochen haben.

Ferrostaal hatte damals auf SPIEGEL-Anfrage Berichte über Unregelmäßigkeiten zurückgewiesen. Es habe seinerzeit lediglich einen Liefervertrag über Ersatz-Batteriezellen des Originalherstellers Hawker für das U-Boot "ARA San Juan" vermittelt.