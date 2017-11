Suche nach verschollenem U-Boot US-Flugzeug entdeckt Objekt auf Meeresgrund

Bei der Suche nach dem seit einer Woche verschollenen argentinischen U-Boot hat ein Flugzeug der US-Navy eine mögliche Spur gefunden: Nach Medienangaben wurde ein Objekt in 70 Meter Tiefe im Südatlantik entdeckt. Auf Messgeräten des Flugzeugs sei ein Wärmeflecken erschienen, der darauf hindeute, dass es sich um das vermisste U-Boots "ARA San Juan" handeln könnte, berichteten am Dienstag übereinstimmend der Sender Radio Mitre und die Zeitung "Clarín". Ein Mini-U-Boot sei zu dem Punkt 300 Kilometer östlich des patagonischen Hafens Puerto Madryn entsandt worden, um das Objekt zu identifizieren. Das Verteidigungsministerium wollte die Berichte nicht bestätigen.

In der patagonischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia wurde das regionale Krankenhaus auf Anforderung der Marine in Bereitschaft versetzt. Alle geplanten Operationen wurden verschoben und vier Säle frei gehalten, um die Besatzungsmitglieder des U-Boots gegebenenfalls einliefern zu können.

Die internationale Suchaktion nach dem verschollenen U-Boots ist nach Angaben der argentinischen Marine in einer "kritischen Phase". Der Kontakt mit dem U-Boot war am 15. November abgerissen. "Dass die Sauerstoffreserve zur Neige geht, bereitet uns Sorgen", sagte der Marinesprecher, Kapitän Enrique Balbi. Das U-Boot mit 44 Menschen an Bord verfüge über Sauerstoff für sieben Tage, wenn es nicht auftauchen kann.

Die "ARA San Juan" war mit 44 Menschen an Bord von Ushuaia in Feuerland ausgelaufen zu einer Fahrt zum U-Boot-Stützpunkt in Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Nach der letzten Funkverbindung am Mittwoch befand sich das U-Boot in Gewässern des Golfs von San Jorge, etwa 430 Kilometer von der patagonischen Küste entfernt.

Eine Hypothese der argentinischen Marine ist ein technisches Versagen bei dem U-Boot, etwa ein Problem mit der Stromversorgung. In diesem Fall sieht das Protokoll der Marine das Auftauchen des U-Boots an die Oberfläche vor. Normalerweise muss das U-Boot alle 48 Stunden seine Position durchgeben.

An der internationalen Rettungsaktion im Südatlantik nehmen zehn argentinische Kriegsschiffe, ein britisches Polarschiff und drei US-Flugzeuge teil.

Geräusch stammt nicht von der "San Juan"

Zuletzt hatten zwei argentinische Kriegsschiffe, die an der internationalen Suchaktion im Südatlantik teilnehmen, am Montag Schallsignale empfangen, die an ein US-Seefernaufklärungsflugzeug Boeing P-8 zur Identifizierung weitergeleitet wurden. Es handelte sich um ein ständig anhaltendes Geräusch, das 360 Kilometer östlich von der patagonischen Halbinsel Valdés aufgenommen wurde.

Nachdem eine Aufzeichnung des Geräuschs mit einer speziellen Software untersucht worden war, erklärte die Marine jedoch, das Signal könne nicht von der vermissten "ARA San Juan" kommen: "Das Geräusch stammt nicht von einem U-Boot, es könnte biologischen Ursprungs sein." Die Gegend werde aber sicherheitshalber noch von zwei Schiffen intensiv abgesucht.

DPA "ARA San Juan" im Dock (Archivbild)

Das ARA "San Juan" ist ein U-Boot mit dieselelektrischem Antrieb der Klasse TR-1700. Es wurde in Auftrag der argentinischen Kriegsmarine von den damals dem Thyssen Konzern gehörenden Nordseewerken in Emden gebaut und war 1983 von Stapel gelaufen. 2014 waren die Batterien des U-Boots in einer argentinischen Werft überholt worden. Argentinien verfügt über insgesamt drei Marine-U-Boote aus deutscher Produktion.